MNK International expande operação de energia

A MNK International anunciou a criação de sua divisão Internacional de Energia e a nomeação de William Wakeham como diretor executivo da nova área. O executivo será responsável por desenvolver a operação da corretora nos segmentos de energia convencional, renovável e infraestrutura em mercados considerados estratégicos pela companhia.

Wakeham possui mais de 30 anos de experiência no mercado de seguros, com atuação em projetos de energia, petróleo e gás, além de iniciativas ligadas à geração renovável. Ao longo da carreira, trabalhou com clientes na África, Oriente Médio, América Latina e Europa Oriental.

Na nova função, o executivo ficará responsável pelo desenvolvimento das atividades de corretagem de energia em áreas como energia renovável, armazenamento em baterias, data centers, infraestrutura de rede elétrica, energia convencional e segurança energética.

Segundo a companhia, a divisão concentrará suas operações em mercados da África, Oriente Médio, Europa Oriental e Meridional, Países Bálticos, Ásia, América Central e América do Sul, atuando junto a segurados, corretores locais e cedentes.

Além da expansão da equipe especializada, Wakeham também liderará o desenvolvimento de uma abordagem de gestão de riscos baseada em engenharia, com participação desde as fases iniciais dos projetos.

“William traz ampla experiência no mercado de energia, fortes relacionamentos internacionais e uma visão clara para construir uma proposta diferenciada de corretagem. Sua experiência em energia convencional e renovável será inestimável à medida que expandimos nossas capacidades em mercados emergentes e especializados. Sua nomeação reflete nosso compromisso em combinar pensamento empreendedor com profundo conhecimento técnico para gerar valor de longo prazo para clientes e parceiros.”, afirma Naman Kumar, CEO da MNK International.

Wakeham destaca que a criação da nova divisão representa uma oportunidade para ampliar a atuação da corretora no segmento de energia.

“É evidente que o espírito e o pensamento empreendedor são ativamente incentivados na MNK International, criando uma base sólida para construir uma proposta internacional única no setor de energia. Estou ansioso para expandir esta nova divisão e desenvolver uma abordagem tecnicamente excelente, comercialmente orientada e baseada em engenharia, que envolva os clientes desde os estágios iniciais. Ao oferecer soluções personalizadas e inovadoras para clientes em todo o mundo, queremos ajudar a tornar os projetos mais seguráveis, mais financiáveis e mais resilientes” destaca o executivo.