EXCLUSIVO – À medida que sensores, câmeras, sistemas de assistência à condução e veículos eletrificados tornam os reparos mais complexos e caros, a franquia deixa de ser apenas uma cláusula do contrato para se consolidar como um dos principais fatores na decisão de compra do consumidor. Por isso, cresce o interesse por soluções que reduzam o impacto financeiro após um sinistro.

Atenta a esse movimento, a Novo Seguros aposta no Seguro Franquia como uma cobertura complementar ao seguro automóvel tradicional. “A proposta é dar ao segurado mais previsibilidade financeira diante de um dos principais custos envolvidos na utilização da apólice e, ao mesmo tempo, abrir novas oportunidades para uma atuação mais consultiva dos corretores”, destaca Rafael Mendonça, sócio-diretor da Novo Seguros.

O produto foi desenvolvido a partir da percepção de que a evolução tecnológica dos veículos trouxe avanços importantes em segurança, mas também aumentou significativamente a complexidade e os custos dos reparos.

“O consumidor passou a prestar mais atenção a todos os custos envolvidos no uso do seguro, inclusive à franquia, justamente por se tratar de uma participação obrigatória que ele precisa absorver em caso de sinistro”, afirma o executivo.

O funcionamento da cobertura varia conforme a seguradora responsável pela apólice principal. Quando o seguro automóvel é contratado com uma congênere, o Seguro Franquia reembolsa o valor desembolsado pelo cliente de acordo com as condições contratuais. Nos casos em que a apólice principal também é da Novo Seguros, o segurado fica dispensado do pagamento da franquia no momento do sinistro, evitando a necessidade de um reembolso posterior.

Rafael destaca ainda que um dos objetivos da solução é ampliar o acesso a coberturas complementares. “Por isso, o Seguro Franquia foi estruturado para atender não apenas clientes da própria Novo Seguros, mas também segurados de outras companhias que desejam complementar a apólice já contratada”.

Além do pagamento ou reembolso da franquia, conforme a seguradora da apólice principal, a solução agrega coberturas como Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V) e Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), ampliando o amparo securitário sem exigir a troca da seguradora.

Na avaliação de Rafael, esse movimento acompanha uma mudança no comportamento do consumidor, que passou a buscar soluções mais aderentes ao seu perfil e a compreender melhor todas as etapas da contratação.

“Hoje o consumidor quer entender não apenas o que está contratando, mas também como será sua experiência caso precise utilizar a apólice. Quanto mais ele conhece sobre seguros, maior é o interesse por produtos que respondam a necessidades específicas”, observa o executivo.

Essa preocupação também envolve aspectos práticos da cobertura, como prazos para indenização, documentação exigida e forma de pagamento ou reembolso da franquia, fatores que passaram a influenciar a decisão de contratação tanto quanto o próprio preço do seguro.

Corretor assume papel estratégico

Essa mudança também fortalece a atuação do corretor de seguros. Na visão de Rafael Mendonça, o profissional deixa de atuar apenas na comercialização da apólice principal e passa a exercer um papel mais consultivo, identificando oportunidades para complementar as coberturas de acordo com o perfil de cada cliente.

A evolução do mercado passa menos pela oferta de um único produto e mais pela construção de soluções complementares, permitindo que cada consumidor personalize sua estrutura de cobertura de acordo com suas necessidades e capacidade financeira. Nesse contexto, o corretor torna-se peça-chave para orientar o cliente sobre quais garantias fazem sentido para cada realidade.

Um dos momentos mais favoráveis para apresentar o Seguro Franquia é durante a contratação ou a renovação do seguro automóvel, quando o consumidor já está revisando suas coberturas. “Como o produto possui contratação mensal, o corretor também pode retomar a oferta ao longo do ano, fortalecendo o relacionamento com sua carteira sem depender exclusivamente da renovação anual da apólice”, sugere Rafael.

Um desafio apontado pelo executivo é esclarecer que o Seguro Franquia não substitui o seguro automóvel tradicional, mas funciona como uma cobertura complementar, acionada apenas nas situações previstas contratualmente. Nesse processo, a orientação do corretor torna-se essencial para garantir que o segurado compreenda o funcionamento e as condições de utilização do produto.

Veículos mais sofisticados ampliam demanda pela cobertura

Entre os públicos que mais demonstram interesse pela solução estão os proprietários de veículos utilizados como ferramenta de trabalho e os donos de carros elétricos. De acordo com o executivo da Novo Seguros, esses modelos costumam apresentar franquias significativamente superiores às dos automóveis convencionais, chegando, em alguns casos, a valores acima de R$ 10 mil.

“Quando a apólice principal é de outra seguradora, o Seguro Franquia reembolsa o valor desembolsado pelo segurado após a comprovação do pagamento da franquia e da conclusão do reparo, conforme as condições previstas na apólice. O crédito é realizado em até cinco dias úteis após a entrega da documentação necessária”, informa Rafael.

Ele observa também que esse modelo contribui para reduzir um custo que, muitas vezes, não estava previsto no orçamento do segurado, especialmente em casos de sinistros parciais envolvendo veículos de maior valor agregado.

O mercado brasileiro ainda possui amplo espaço para o desenvolvimento de coberturas complementares. A expectativa é que a personalização ganhe cada vez mais relevância na contratação de seguros, permitindo que consumidores escolham soluções alinhadas às suas necessidades específicas.

A tendência, segundo Rafael, é que esse tipo de cobertura deixe de ser vista como um produto de nicho e passe a integrar, de forma cada vez mais frequente, o planejamento financeiro dos segurados, acompanhando um movimento observado em outros mercados de seguros ao redor do mundo.

Os primeiros resultados reforçam essa percepção. Lançado em 2025, o Seguro Franquia já registra crescimento consistente. Entre junho de 2025 e junho de 2026, o volume de emissões de apólices mais que triplicou e, desde o lançamento, a carteira acumulou expansão aproximada de 32 vezes em relação ao volume inicial.

A estratégia da seguradora é continuar desenvolvendo soluções complementares que acompanhem a evolução do mercado e atendam a necessidades ainda pouco exploradas. “A expectativa é ampliar gradualmente esse portfólio, oferecendo alternativas que permitam aos consumidores montar uma estrutura de cobertura cada vez mais personalizada, sem substituir o seguro automóvel tradicional”, completa Rafael.



Nicholas Godoy