Mapfre patrocina projeto de Walking Football

Em comemoração ao Dia Nacional do Futebol, celebrado em 19 de julho, a Mapfre anuncia seu apoio ao projeto Geração 60+ Walking Football Brasil. Por meio do patrocínio incentivado, a seguradora fortalece sua atuação na promoção da longevidade ativa, chancelando uma modalidade que une a paixão nacional pelo esporte ao cuidado com a saúde na maturidade.

O “Walking Football” é uma vertente do esporte tradicional adaptada para o público 60+. Com regras validadas pela Walking Football Brasil, o jogo proíbe a corrida, o que minimiza os riscos de lesões. O modelo prioriza a cooperação e a inclusão, permitindo que indivíduos de diferentes condições físicas desfrutem do futebol de maneira segura. Além dos benefícios para a saúde física, como o controle de diabetes e hipertensão, a prática atua diretamente como ferramenta de socialização contra o isolamento e a depressão na terceira idade.

O projeto adota uma metodologia focada em quatro frentes fundamentais para o público 60+: saúde, participação social, segurança e o aprendizado contínuo ao longo da vida. No Brasil, o programa desenvolve protocolos específicos de impacto social para mapear a melhora na qualidade de vida dos participantes.

Para Letícia Matuck, gerente de Eventos e Patrocínios da Mapfre, a iniciativa reflete ao propósito de proteção e planejamento de longo prazo defendido pela companhia. “O futebol faz parte da nossa identidade cultural, e apoiar o Walking Football significa democratizar esse esporte para uma geração que busca vitalidade e bem-estar. Essa parceria dialoga diretamente com os valores da Mapfre, reforçando a importância de nos prepararmos para todas as etapas da vida com segurança, saúde e integração social”, afirma a executiva.

Para Ricardo Leme Pacheco, presidente e membro fundador da Walking Foottball Brasil, ter a Mapfre como incentivadora, amplia o olhar para o investimento social voltado à população 60+. “É muito importante quando empresas como a Mapfre, reforçam seus pilares sociais compreendendo que a população 60+, é um dos públicos prioritários. Os 60+ buscam qualidade de vida e longevidade e o esporte é uma ferramenta fundamental para essa transformação social”.

O apoio ao Geração 60+ faz parte da estratégia da Mapfre de investir em iniciativas que geram impacto social, esportivo e cultural. A iniciativa reflete a atuação da empresa em favor da sustentabilidade humana e contribui para o fortalecimento de comunidades mais saudáveis e preparadas para o futuro.