Carteira de veículos elétricos cresce 67% na Bradesco Seguros

O crescimento da frota de veículos eletrificados no Brasil tem impulsionado a demanda por seguros desenvolvidos para atender às características desse segmento. Na Bradesco Seguros, as contratações de apólices para veículos elétricos cresceram 67% no primeiro trimestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano anterior, refletindo a expansão da eletromobilidade no país.

São Paulo concentrou cerca de 66% das novas apólices contratadas no período. O estado também liderou as vendas de veículos elétricos, respondendo por 29,3% dos emplacamentos nacionais no primeiro trimestre. Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), os emplacamentos de veículos leves eletrificados somaram 35.356 unidades no período, crescimento de 146% em relação ao primeiro trimestre de 2025.

“A expansão da mobilidade elétrica representa uma mudança importante no setor automotivo e gera novas demandas para diferentes segmentos da economia, incluindo o mercado segurador”, afirma Saint’Clair Lima, diretor de Produtos da Bradesco Seguros.

O avanço da eletromobilidade tem levado seguradoras a adaptar coberturas e serviços às características específicas desses veículos, como baterias, sistemas eletrônicos e redes de assistência especializadas.

Além dos impactos econômicos, a expansão dos veículos elétricos também está associada a benefícios ambientais. Dados do Relatório Anual de Acompanhamento da Qualidade do Ar 2025, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, apontam tendência de redução de até 8,4% na concentração de partículas finas (PM2.5) em estações de monitoramento da cidade de São Paulo.

Para Saint’Clair, o crescimento da frota eletrificada indica uma transformação gradual nos padrões de mobilidade urbana e deve continuar influenciando a demanda por produtos e serviços relacionados ao setor automotivo nos próximos anos.