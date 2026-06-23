Sou Segura anuncia reposicionamento institucional

A Sou Segura anunciou um novo posicionamento institucional, marcando uma nova etapa de sua atuação voltada ao desenvolvimento e à valorização das mulheres no mercado de seguros. A associação passa a concentrar suas iniciativas em três pilares estratégicos: formação, desenvolvimento de lideranças e transformação da cultura organizacional do setor.

Segundo a entidade, o reposicionamento “reflete a evolução de sua trajetória nos últimos anos e reforça a missão de ampliar oportunidades para que mais mulheres avancem profissionalmente, ocupem posições de liderança e ampliem sua participação no setor”. A iniciativa também contempla o fortalecimento da estrutura institucional, com foco em governança, compliance, transparência e sustentabilidade.

A nova fase é conduzida por uma diretoria formada totalmente por profissionais do mercado segurador, liderada pela presidente Camila Maximo. Também integram a gestão, Mariana Valdiero, Ana Carolina Mello, Valéria Chaves, Simoni Ramos, Daniela Tseimatzidis e Priscila Russo, reunindo experiências em áreas como finanças, tecnologia, educação, desenvolvimento profissional e inovação.

“Esse ano, iniciamos um novo ciclo para a Sou Segura. Preservamos nossa essência e nosso legado, com uma atuação estruturada, focada em gerar impacto por meio da educação, da formação e da construção de conexões que impulsionem o crescimento profissional das mulheres. Queremos fortalecer nossa atuação como uma plataforma de desenvolvimento e networking para todo o mercado”, afirma Camila.

Entre as iniciativas destacadas pela associação estão os programas de mentoria, consideradas uma das principais ações de desenvolvimento proposta pela Sou Segura. Ao longo dos ciclos, mais de 700 pessoas participaram da iniciativa, que promove a troca de experiências entre profissionais experientes e novas lideranças. Para este ano, a expectativa é formar cerca de 50 novas duplas de mentores e mentoradas, com início das atividades previsto para agosto.

Outro destaque é a premiação promovida pela associação, voltada ao reconhecimento de empresas que adotam práticas alinhadas à equidade de gênero e à diversidade. O programa utiliza critérios baseados nos Women’s Empowerment Principles (WEPs), iniciativa da ONU Mulheres, com o objetivo de estimular ambientes corporativos mais inclusivos.

O reposicionamento também inclui a modernização dos canais de relacionamento da entidade. Entre as medidas previstas está a reformulação do site institucional, que passará a concentrar indicadores de impacto, informações sobre programas, prestação de contas e novos mecanismos de participação para associados, patrocinadores e apoiadores.

Com a nova estratégia, a Sou Segura busca ampliar a oferta de programas educacionais, fortalecer parcerias estratégicas e contribuir para o desenvolvimento de um mercado de seguros mais diverso e preparado para os desafios futuros.