STOA participa do MDRT Annual Meeting 2026

A STOA participou da última edição do MDRT Annual Meeting 2026, realizado em Anaheim, na Califórnia (EUA). O evento reuniu profissionais dos segmentos de seguros de vida, planejamento financeiro, gestão patrimonial e desenvolvimento profissional de diferentes países.

Considerado um dos principais encontros globais do setor de seguros, o MDRT Annual Meeting contou com uma programação voltada à educação contínua, troca de experiências internacionais e ao fortalecimento de conexões entre profissionais do mercado financeiro e de seguros.

Durante o evento, a STOA destacou seu compromisso com a formação de novos talentos, a valorização da ética profissional e o incentivo à participação de profissionais brasileiros no próximo ciclo da Million Dollar Round Table (MDRT), associação global que reúne profissionais de alta performance em seguros e planejamento financeiro.

Para o CEO da STOA, Eduardo Marcellini, a participação no encontro teve caráter estratégico. “Estar no MDRT Annual Meeting 2026 foi uma experiência extremamente enriquecedora. O evento reuniu conteúdos relevantes, profissionais de alto nível e discussões fundamentais para o futuro do nosso setor. Voltamos ainda mais comprometidos em ampliar o acesso dos profissionais brasileiros a esse ambiente de desenvolvimento, excelência e conexão global”, afirmou.

Entre os destaques do próximo ciclo esteve a posse do novo Comitê Executivo da MDRT, que terá como presidente John F. Nichols, profissional com atuação em seguros de vida, proteção de renda e coberturas por invalidez. A liderança reforça o foco da entidade em educação contínua, ética e desenvolvimento da carreira dos associados.

A programação incluiu apresentações na plataforma principal, com palestrantes internacionais e conteúdos sobre vendas, estratégias de negócios, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e desenvolvimento de carreira. Também contou com o MDRT Speaks, com relatos de membros sobre produtividade, engajamento de clientes e práticas comerciais.

Outro destaque foi a ConneXion Zone, espaço dedicado ao networking, com mais de 75 sessões voltadas a soluções práticas e inovação no setor.

Segundo Luiz Sampaio, cofundador da STOA, o evento ampliou as conexões internacionais da associação. “O MDRT Annual Meeting 2026 fortaleceu nossa visão sobre a importância do networking global. Tivemos contato com profissionais de diferentes países, realidades e modelos de atuação, o que ampliou nossa perspectiva sobre o mercado e abriu novas possibilidades de colaboração. Essa troca internacional foi essencial para levarmos ainda mais valor aos profissionais brasileiros”, concluiu.