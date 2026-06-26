Unimed Odonto leva planos ao segmento de PMEs

A Unimed Odonto ampliou a disponibilidade dos planos Unimed Alinhador e Pleno Ortodontia para pequenas e médias empresas (PMEs). Lançados em 2025 para grandes contas, os produtos passam a atender empresas de todos os portes, incluindo microempresas, por meio dos canais de comercialização da operadora.

A expansão ocorre em um cenário de forte representatividade das PMEs na economia brasileira. Segundo dados do Sebrae, essas empresas correspondem a 93,8% dos negócios do país, somando 24,2 milhões de empreendimentos, e responderam por 80,5% dos mais de 1,2 milhão de empregos gerados em 2025.

De acordo com a operadora, a ampliação busca tornar mais acessíveis soluções odontológicas voltadas à ortodontia para empresas de menor porte, segmento que vem ampliando a oferta de benefícios aos colaboradores.

Para Fábio Nogi, superintendente de Inovação e Odontologia da Seguros Unimed, a iniciativa acompanha uma visão mais ampla sobre saúde corporativa. “O cuidado não se limita apenas à reabilitação, mas compreende a recuperação da autoestima, fonética, estética, sociabilização e qualidade de vida”, destaca.

Produtos

O Unimed Alinhador reúne as coberturas do Rol Ampliado com tratamento ortodôntico e alinhadores estéticos. O plano contempla documentação ortodôntica e ortopédica, escaneamento oral, procedimentos como limpezas, cirurgias e endodontia, além da possibilidade de utilização de aparelhos fixos e removíveis. A manutenção dos alinhadores é realizada mediante pagamento de franquia.

Já o Pleno Ortodontia combina o Rol Ampliado com coberturas para ortodontia e prótese. Entre os procedimentos previstos estão documentação ortodôntica, instalação e manutenção de aparelhos metálicos e removíveis, facetas, coroas em cerômero, consulta para técnica de clareamento dentário caseiro e clareamento de dentes desvitalizados. O produto pode ser contratado com ou sem coparticipação e também oferece opções com ou sem reembolso.

A contratação dos novos planos já está disponível e pode ser realizada por meio de corretores parceiros. Para facilitar o dia a dia dos empreendedores e de seus colaboradores, todo o processo de adesão aos produtos ocorre de forma 100% online. Além da excelência na cobertura odontológica, os beneficiários contam ainda com descontos em medicamentos nas principais redes de farmácias do país.

Para Rodrigo Aguiar, superintendente Comercial e de Produtos Saúde e Odontológico da Seguros Unimed, a ampliação reforça a estratégia da operadora para o segmento empresarial. “Seguimos comprometidos em oferecer produtos cada vez mais completos, acessíveis e alinhados às necessidades reais da população brasileira”, conclui.