Marsh Brasil reforça estrutura de Risk Management no Brasil

A Marsh Risk Brasil anunciou a contratação de duas executivas para fortalecer sua estrutura nas áreas de Indústrias e Infraestrutura, segmentos considerados estratégicos para a atuação da companhia.
Ida Patrícia de Sá assume a Diretoria de Indústrias de Risk Management. Formada em Direito, a executiva possui quase 25 anos de experiência no mercado e passou por posições estratégicas em grandes empresas. Ao longo da carreira, atuou em áreas como grandes riscos, benefícios, sinistros severos, controles internos, continuidade de negócios, gestão de crises e riscos corporativos. Antes de ingressar na Marsh Risk Brasil, ocupava o cargo de Head Global de Seguros e Riscos da Natura.
Já Maria Lucia Ramos passa a ocupar a Diretoria de Relacionamento de Infraestrutura. Engenheira formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, iniciou sua carreira no Itaú e posteriormente construiu trajetória no mercado de seguros, com passagens por diferentes corretoras.
Segundo a companhia, a estrutura dedicada por segmentos permite atender projetos de maior complexidade e oferecer soluções especializadas para diferentes setores da economia, com equipes focadas em áreas como infraestrutura e indústrias.
“O segmento de Infraestrutura desempenha um papel estratégico em nossa atuação, apoiando clientes em projetos complexos e de grande relevância para o desenvolvimento econômico do país. Seguimos investindo no fortalecimento da nossa capacidade de atendimento, no aprofundamento do relacionamento com nossos clientes e na construção de soluções cada vez mais alinhadas aos desafios e oportunidades desse mercado, por isso o reforço ao time nessas duas áreas estratégicas é essencial para nós”, destaca Paula Lopes, Presidente da Marsh Risk Brasil.