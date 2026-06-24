Mapfre anuncia edição 2026 da programa Club Milla

A Mapfre, companhia global de seguros e serviços financeiros, deu início à edição 2026 do Club Milla, programa de reconhecimento voltado a corretores que atuam na oferta dos seguros de vida individual. Os cinco profissionais brasileiros com melhor desempenho na comercialização dos produtos participantes serão premiados com uma viagem ao Peru para representar o país na convenção internacional anual do programa.

A campanha considera a produção realizada entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2026 e é direcionada aos corretores das categorias Bronze, Prata, Ouro, Diamante e Rubi vinculados ao programa de relacionamento Mapfre + Corretor.

Neste ano, participam da iniciativa os produtos ‘Vida Você Multiflex Tradicional’ e ‘Vida Você Multiflex Doenças Graves’. A pontuação será calculada com base no prêmio emitido anualizado, na proporção de uma milla para cada um real emitido. Os corretores que acumularem ao menos 100 mil millas conquistarão a categoria Membro Seleto e estarão aptos a disputar uma das cinco vagas destinadas ao Brasil.

“Os corretores que se destacam em seguros de vida costumam desenvolver uma atuação muito próxima do cliente, baseada em planejamento e relacionamento de longo prazo. O Club Milla foi criado para valorizar esse trabalho e estimular a formação de especialistas em um segmento que exige conhecimento técnico e acompanhamento constante das necessidades das famílias”, afirma a diretora executiva comercial da Mapfre, Karine Brandão.



Incentivo à especialização em Vida

Além da disputa pela viagem internacional, o programa prevê diferentes níveis de reconhecimento. Os corretores que acumularem entre 20 mil e 99.999 millas passam à categoria de Membro e têm acesso a conteúdos exclusivos, encontros virtuais e outras iniciativas de capacitação e networking. Já aqueles que ultrapassarem 100 mil millas tornam-se Membros Seletos e passam a concorrer às vagas para a convenção anual.

A iniciativa faz parte da estratégia da Mapfre para ampliar a atuação dos corretores no segmento de Vida, uma das áreas que mais cresce no setor de seguros. “Há um espaço importante para expansão dos seguros de vida no Brasil, e os corretores têm um papel central nesse processo. Quanto mais preparados estiverem para identificar necessidades e apresentar soluções de proteção, maiores serão as oportunidades de desenvolvimento dos seus negócios. O Club Milla busca justamente valorizar os profissionais que se destacam nessa jornada ”, afirma a diretora de vida, previdência e capitalização da Mapfre, Hilca Vaz.