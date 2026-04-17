Aon abre programa de estágio em São Paulo

A Aon anunciação abertura para seu Programa de Estágio, uma iniciativa voltada a pessoas que estejam cursando a universidade e que desejam ter uma experiência prática em um ambiente corporativo dinâmico, de aprendizagem e colaborativo.

“Para a Aon, o Programa de Estágio é uma iniciativa estratégica que permite desenvolver e impulsionar talentos desde as etapas iniciais de suas carreiras, promovendo uma cultura de aprendizado contínuo com foco na geração de resultados concretos e impacto positivo ao negócio.”, afirma Leonardo Coelho, CEO para o Brasil na Aon.

Já Adriana Zanni, vice-presidente de Recursos Humanos para a América Latina na Aon, comenta “Este programa representa uma grande oportunidade aos estudantes de aplicar os conhecimentos acadêmicos em um contexto real, desenvolver habilidades profissionais acompanhados por líderes e se preparar para futuras oportunidades de carreira dentro da nossa companhia e na vida corporativa em geral. Além disso, impulsiona a criação de equipes inclusivas e a interconexão geracional, caminhando junto ao Programa Trainee 2026, que lançamos recentemente para graduados”.

Os estagiários serão contratados por até 12 meses, com possibilidade de extensão conforme a legislação e o desempenho do participante. Entre os benefícios oferecidos estão bolsa-auxílio, assistência médica, vale-refeição e alimentação, vale-transporte, seguro de vida, teleatendimento médico, dias de bem-estar, acesso a programas de atividade física, folga no aniversário e iniciativas de apoio social e voluntariado.