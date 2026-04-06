Reforma tributária pressiona corretoras de seguros

Pesquisa da GestãoClick de fevereiro deste ano revela que 97% das empresas brasileiras não se sentem preparadas para a Reforma Tributária e que 69% ainda não iniciaram nenhuma adaptação. A desorganização e inércia na área de seguros, entretanto, podem ter como preço impactos na competitividade e lucro, temas de Live estratégica e gratuita com especialista contábil no dia 07 de abril, às 17h.

Carlos Melo, fundador do Grupo CAOM e membro da Comissão de Tributos do Sincor-SP, é o convidado da Moltrio para o webinar Reforma Tributária 2026: Sua corretora está preparada?”. O foco da apresentação, além dos aspectos técnicos, é ressaltar como a transição de modelos exigirá uma mudança de mentalidade, com corretores partindo do papel operacional para uma atuação ainda mais consultiva, capaz de antecipar impactos e orientar decisões de negócios.

A competitividade será uma das discussões centrais, uma vez que sairão na frente as corretoras em conformidade com as novas regras, ou seja, as que dedicarem 2026, ano considerado crucial para as adaptações, não só para o enquadramento, mas para identificação de riscos e oportunidades. Além disso, o especialista abordará impactos no planejamento financeiro dos sócios e o peso do crédito tributário na decisão do cliente. Sobre isso, ele diz:

“A grande questão da Reforma Tributária é a classificação de corretores como um serviço financeiro. O corretor poderá se apropriar de créditos sobre serviços contratados para compensá-los no próprio imposto. O problema é que muitas corretoras de seguros não possuem despesas suficientes (insumos tributáveis) para gerar créditos que abatam o imposto de forma significativa”, explica Melo.

Com o novo sistema, a complexidade se desloca da apuração para os planejamentos e para a gestão de créditos, exigindo visão mais ampla sobre a cadeia de serviços e seus impactos financeiros. Nesse contexto, profissionais e empresas que permanecerem apenas no papel de “processadores de impostos” correm o risco de perder competitividade, enquanto aqueles que evoluírem para uma atuação consultiva e estratégica poderão transformar a mudança regulatória em vantagem competitiva.

“A reforma introduz camadas de complexidade, principalmente na forma como receitas, despesas e créditos serão registrados. Esse movimento exigirá ajustes em processos internos, sistemas e rotinas de conformidade. Ao mesmo tempo, a capacidade de interpretar corretamente essas mudanças e antecipar seus efeitos vai expandir o papel das corretoras, permitindo uma atuação muito mais qualificada no novo ambiente tributário”, analisa o profissional.

Para participar do Webinar ˜Reforma Tributária 2026: Sua corretora está preparada?” é preciso fazer um rápido registro online através do link.