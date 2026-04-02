Quanta Previdência empossa novo conselho

A Quanta Previdência empossou o novo Conselho Deliberativo e Fiscal para o mandato 2026–2030, dando início a um novo ciclo de governança. A nova composição será presidida por José Cesar Boeira no Conselho Deliberativo e sucede a gestão de Carlos Gilberto Crippa, que esteve à frente do colegiado no mandato 2022–2026.

A renovação, realizada a cada quatro anos, representa uma mudança relevante na estrutura decisória da entidade e reforça a participação ativa das instituidoras na condução estratégica do negócio. Reconhecida como a terceira maior previdência fechada do país em número de participantes, a Quanta reúne atualmente mais de 250 mil participantes, cerca de R$ 8 bilhões sob gestão e atuação em mais de 50 cooperativas e distribuidores, consolidando sua relevância no ecossistema de previdência, seguros e cooperativismo.

Segundo Denise Maidanchen, CEO da Quanta Previdência, a nova composição do conselho chega em um momento importante para sustentar o crescimento da entidade e aprofundar sua missão de ampliar a cultura previdenciária no país. “Vivi cinco ciclos de governança na Quanta e cada mandato deixou um legado importante para a construção da instituição que temos hoje. Recebemos este novo conselho com confiança, em uma entidade sólida, com escala nacional e um time preparado para transformar as diretrizes estratégicas em crescimento, educação previdenciária e impacto social”, salienta.

Fundada em 2004 com origem nos valores do cooperativismo, a Quanta consolidou sua trajetória na administração de planos de previdência fechada, com foco em longevidade financeira, educação e construção de legado para participantes, famílias e cooperativas.

A posse do novo conselho também marca o reconhecimento às contribuições da gestão liderada por Carlos Gilberto Crippa, que presidiu o Conselho Deliberativo entre 2022 e 2026. Em um período de expansão da entidade e fortalecimento da governança, sua atuação esteve associada ao amadurecimento das diretrizes estratégicas e à consolidação da Quanta no mercado nacional. Ao comentar a transição, Crippa destaca o avanço institucional alcançado nos últimos anos e a confiança na continuidade da estratégia.

“Encerramos este mandato com a convicção de que a Quanta está mais sólida, mais madura e preparada para o próximo ciclo. Ampliamos a base de participantes de cerca de 136 mil para mais de 250 mil, dobramos os recursos sob gestão para R$ 8 bilhões e avançamos de forma consistente em governança, compliance, tecnologia e educação previdenciária. Mais do que crescer, deixamos a entidade estruturada para sustentar esse avanço nos próximos anos.”

Sob a presidência de Boeira, que hoje é presidente da Unicred Porto Alegre, a expectativa é de continuidade da agenda voltada à inovação em previdência complementar, ao fortalecimento das instituidoras e à expansão das ações de educação previdenciária, um dos pilares de atuação da entidade.

O novo presidente assume em um contexto no qual a longevidade financeira ganha cada vez mais relevância no debate econômico e social, ampliando a responsabilidade da governança sobre decisões de longo prazo e proteção do patrimônio dos participantes. Para Boeira, o novo mandato representa a continuidade de um trabalho estruturado sobre confiança, responsabilidade e visão de futuro.

“A Quanta inicia este novo ciclo com uma base sólida, escala relevante e muito potencial para avançar. Nosso compromisso é unir governança e disciplina para crescer com responsabilidade, inovar com fundamento e fortalecer ainda mais a educação previdenciária e a intercooperação. Essa nova gestão pretende estabelecer uma estratégia de promover e reforçar o protagonismo das nossas Instituidoras e outras cooperativas, porque ao final todas comungam do mesmo propósito, cuidar do cooperado, proporcionar prosperidade, bem estar e longevidade financeira, transformando futuros”, ressalta o novo presidente.