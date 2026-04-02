Exalt supera marca de 100 corretoras e amplia atuação nacional

A Exalt acaba de atingir a marca com mais de 100 corretoras cadastradas em sua rede. O resultado vem do plano de expansão, iniciado em agosto do ano passado, reforçando o posicionamento da empresa como uma das iniciativas mais inovadoras do mercado segurador brasileiro.

O crescimento foi acompanhado por uma reestruturação interna, que incluiu o fortalecimento da gestão com a chegada de Alexandre Federman, a ampliação do departamento comercial, a criação de uma área de marketing, a reorganização das operações e ajustes na área de colocação de risco. A empresa também revisou processos e ampliou os benefícios oferecidos às corretoras.

Um dos marcos desse ciclo foi o evento Exalt Next, realizado em agosto, quando foi lançado o “Ciclo Exalt”, plataforma de aceleração estruturada com 12 frentes voltadas ao desenvolvimento dos corretores. As iniciativas atendem diferentes perfis de atuação, do varejo ao corporativo, com foco em ganho de escala, eficiência e competitividade. “Atingir o marco com mais de 100 corretoras cadastradas é um marco histórico para a Exalt e confirma que nossa expansão está acontecendo de forma sólida e estruturada. Desde agosto do ano passado, com o lançamento do Ciclo Exalt, estamos construindo um modelo de aceleração que prepara o corretor para o presente e para o futuro do mercado. Esse crescimento é resultado de organização, inovação, novos benefícios e da confiança de parceiros relevantes em várias regiões do Brasil”, afirmou Alexandre Federman.

A companhia também ampliou sua atuação geográfica, com a entrada em novas regiões além de São Paulo. A rede passou a incluir corretoras no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste. Em pouco mais de seis meses, foram incorporadas cerca de 30 novas corretoras, o que representa crescimento próximo de 50% na base. Segundo a empresa, as novas integrantes possuem produção relevante, contribuindo para o fortalecimento da operação.

Outro ponto destacado foi o evento realizado em janeiro, no qual foram apresentadas novas iniciativas e benefícios voltados ao desenvolvimento dos parceiros. A empresa também ressalta o papel das seguradoras parceiras no processo de expansão, como parte do ecossistema de distribuição e dos resultados alcançados.

Com esse movimento, a Exalt busca consolidar um modelo baseado em estrutura operacional, tecnologia e padronização de processos, acompanhando as mudanças do mercado de seguros e a evolução do perfil das corretoras.