Hero Seguros reforça diretoria após aporte de R$ 35 mi

A Hero Seguros anunciou a contratação de quatro novos diretores para reforçar sua estrutura executiva, em movimento que sucede a recente rodada de investimentos de R$ 35 milhões liderada pela Headline XP, com participação do fundo Actyus. A iniciativa marca uma nova etapa na estratégia de expansão da insurtech, com foco no desenvolvimento de produtos e na atuação na América Latina. Fundada em 2022, a companhia informa ter mais de 4 milhões de segurados e cerca de R$ 300 milhões em prêmios gerados no último ano.

Entre as contratações, Odete Queirós assume como diretora da Unidade de Novos Negócios, com responsabilidade sobre os ramos de Proteção Financeira e Garantia Estendida, além da expansão do portfólio. Monise Tonoli passa a ocupar a diretoria de Experiência do Cliente e do Colaborador, trazendo trajetória voltada a customer experience. Ian Coutinho assume como diretor de Marketing e Inside Sales, com foco em inovação e estratégias digitais. Já Fernando Perez será o general manager para a América Latina, liderando a expansão regional a partir de Buenos Aires, onde a empresa prevê a abertura de um escritório.

Os executivos passam a integrar a estrutura já formada por lideranças nas áreas de tecnologia, finanças, saúde e seguro viagem. Com as novas nomeações, a companhia passa a contar com oito diretores reportando diretamente aos cofundadores e co-CEOs. “Estamos construindo um time de liderança à altura da nossa ambição. A chegada desses quatro diretores reflete o novo patamar da Hero e a nossa determinação em expandir fronteiras, tanto em novos produtos no Brasil quanto na América Latina”, afirma Guilherme Wroclawski.

“A Hero nasceu com a missão de transformar o mercado de seguros e, para isso, precisamos das melhores pessoas. Cada um desses diretores traz uma expertise única que vai nos ajudar a acelerar nosso crescimento e levar a Hero para novos patamares”, complementa Raphael Swierczynski.