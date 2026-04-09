Banestes integra seguros ao app bancário e amplia serviços

Os produtos da Banestes Seguros já podem ser acessados no App Banestes pelos segurados que têm conta no banco. Com a novidade, a seguradora passa a oferecer serviços de autoatendimento na palma da mão, incluindo o download de apólices, pagamento de parcelas e o acionamento da assistência 24 horas para seguros residenciais e de automóveis.

Os clientes podem visualizar detalhes sobre três modalidades principais: Seguro de Vida EBA, Seguro Automóvel e Seguro Residencial (especificamente para apólices marcadas como renováveis). A atualização visa dar mais autonomia ao cliente, centralizando a vida financeira e a proteção de bens em um único ambiente digital.

Além da conferência de dados, o App Banestes passa a oferecer ferramentas práticas de autoatendimento, como acesso e download das apólices em formato PDF, acionamento direto da Assistência 24 horas em caso de emergências, além de consulta e pagamento das parcelas em aberto.

Para visualizar a nova funcionalidade, o App Banestes deve estar atualizado. A área pode ser acessada clicando em “Menu” e depois em “Seguros”. Para os corretores e parceiros, a orientação é reforçar com a base de clientes a facilidade de localizar os serviços de cobertura e assistência de forma remota.