Chuvas no Nordeste elevam riscos e impulsionam seguros

Entre o fim de março e o início de abril de 2026, a atuação intensa de sistemas atmosféricos típicos do período chuvoso alterou o cenário climático no Nordeste brasileiro e acendeu alertas para riscos urbanos e patrimoniais. A combinação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) com um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis provocou volumes expressivos de chuva, sobretudo na faixa norte da região.

Estados como Maranhão, Piauí e Ceará registraram acumulados acima da média histórica, aumentando o risco de enxurradas e transtornos à população. Ao mesmo tempo, a faixa leste, do Rio Grande do Norte até Sergipe, também enfrentou temporais significativos. Capitais como João Pessoa, Recife e Maceió entraram em estado de atenção, com registros de chuva persistente, rajadas de vento e os primeiros sinais antecipados do período mais úmido do ano.

Nas áreas urbanas, os impactos são imediatos. Ruas alagadas, trânsito comprometido e prejuízos materiais passam a fazer parte da rotina durante episódios mais intensos. A limitação dos sistemas de drenagem e a elevação do nível de rios agravam o cenário, ampliando o risco de acidentes e perdas financeiras.

Entre os bens mais afetados estão os veículos. Automóveis estacionados em locais suscetíveis a alagamentos podem sofrer danos severos ao entrarem em contato com a água, atingindo motor, sistema elétrico e partes internas. Em situações mais graves, o prejuízo pode resultar na perda total.

Diante desse contexto, cresce a busca por alternativas de proteção. De acordo com Leandro Vasco, diretor do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), o seguro automóvel tem papel importante nesse período. “Apólices com cobertura compreensiva costumam incluir proteção contra fenômenos naturais, como enchentes, tempestades, queda de árvores e granizo, além de serviços de assistência 24 horas, como guincho e suporte emergencial”, aponta.

As residências também entram na lista de vulnerabilidades durante o período chuvoso. Chuvas prolongadas podem provocar infiltrações, destelhamentos e danos elétricos causados por descargas atmosféricas. Em casos de alagamento, móveis e eletrodomésticos também são atingidos, elevando os prejuízos, principalmente em áreas próximas a rios ou com drenagem insuficiente.

Nesse cenário, o seguro residencial surge como uma alternativa para reduzir impactos financeiros. “As coberturas costumam incluir proteção contra vendavais, chuvas intensas, danos elétricos e alagamentos, além de serviços emergenciais como eletricista, encanador e pequenos reparos após eventos extremos”, explica Vasco.

A procura por esse tipo de proteção tende a aumentar justamente durante o período chuvoso, quando os riscos se tornam mais evidentes. Ainda assim, especialistas alertam que muitas pessoas só consideram a contratação após já terem enfrentado algum tipo de prejuízo.

Com a previsão de continuidade das chuvas nos próximos meses, medidas preventivas seguem sendo essenciais. “Evitar trafegar por vias alagadas, manter sistemas de drenagem limpos e realizar manutenção em telhados são algumas das recomendações. Aliado a isso, o planejamento financeiro e a contratação de seguros adequados podem ser determinantes para minimizar perdas e acelerar a recuperação diante de eventos climáticos adversos”, finaliza o executivo.