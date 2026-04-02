Bradesco Seguros reúne corretores em eventos comerciais

O Grupo Bradesco Seguros em parceria com a AKM, realizou, em março, mais uma edição de seus tradicionais eventos de reconhecimento aos corretores de seguros: o Talento de Seguros, voltado a corretores de mercado e assessorias, e o Treinando e Motivando (T&M), direcionado a corretores rede e equipes da área Comercial. Realizados na Ilha de Comandatuba (BA), os encontros tiveram como tema “O Poder da Atitude”, consolidando uma narrativa estratégica centrada no protagonismo e na valorização dos parceiros de negócios.

Inspirados nos conceitos “O Poder da Atitude”, os eventos trouxeram como elemento criativo o universo espacial, utilizando as imagens da nave e do astronauta para representar a atitude de quem escolhe ir além. A abordagem reforçou a importância de preparo, coragem e determinação para alcançar novos patamares de desempenho. Um espetáculo com música e performances incríveis que davam vida a visuais mágicos, resultando em um momento único e inesquecível.

Ao longo da programação, os participantes vivenciaram uma experiência imersiva, que combinou conteúdo, celebração e relacionamento. Com dezenas de vídeos e vinhetas, os encontros foram marcados por momentos de capacitação, convivência, emoção e conexões, reforçando o papel dos corretores como agentes fundamentais para o crescimento sustentável da companhia. “Pensamos cada detalhe da jornada do participante para garantir que o conceito fosse efetivamente traduzido na prática – dos conteúdos aos momentos de convivência. Esses encontros têm um significado especial, pois vão além da celebração de resultados: promovem um ambiente de conexão, troca e emoção, fortalecendo ainda mais a parceria com os corretores”, destaca Wesley Zanetti, superintendente de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Realizado entre os dias 17 e 21 de março, o T&M reuniu mais de 900 participantes, entre funcionários classificados e convidados, e reconheceu dezenas de campeões, resultado da campanha de 2025. Já a Talento de Seguros, realizada de 26 a 29 de março, contou com cerca de 700 convidados e premiou mais de 150 vencedores, entre corretores, assessorias e representantes comerciais, em reconhecimento ao desempenho de 2025.

A AKM novamente assinou a criação e produção dos eventos, que demandaram cerca de 06 meses de planejamento, 20 dias de montagem e mobilizaram mais de 100 fornecedores e 700 profissionais de staff para garantir uma entrega impecável em ambos. Os referidos eventos contaram, ainda, com compensação integral de carbono, reforçando o compromisso da seguradora com a sustentabilidade.

“Desde o início, nosso desafio foi transformar o conceito ‘O Poder da Atitude’ em uma jornada capaz de emocionar e engajar o público do primeiro ao último momento. O universo espacial entrou como metáfora para representar quem escolhe ir além, com coragem e preparo. Cada detalhe foi pensado para traduzir esse protagonismo em um espetáculo poderoso, com mensagens inspiradoras e uma experiência imersiva.”, afirma Thiago Rodrigues, diretor de Experiência da AKM.

E já está em vigor a campanha Talento de Seguros 2026, com vigência de janeiro a dezembro. A iniciativa contempla produtos de diferentes segmentos, como Automóvel, Ramos Elementares, Residencial, Grandes Riscos, Vida, Previdência e Saúde, e reconhecerá assessorias, corretoras e parceiros de negócios, reforçando a abrangência e a capilaridade da ação. O ciclo será concluído com um evento de reconhecimento previsto para o primeiro semestre de 2027, consolidando a estratégia contínua de incentivo e engajamento. O regulamento completo está disponível no Portal de Negócios do Grupo Bradesco Seguros.