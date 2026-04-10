Allianz Brasil reformula estratégia de marca

A Allianz Brasil anunciou uma nova estratégia de marca no país, alinhada ao plano de expansão que prevê dobrar o tamanho da operação no mercado nacional. A iniciativa inclui a ampliação dos investimentos em marketing e a diversificação das frentes de atuação, com foco em mídia, esportes, cultura e sustentabilidade.

Como parte desse movimento, a companhia firmou um acordo para antecipar o encerramento do contrato de naming rights do Allianz Parque, em parceria com a WTorre. Após 13 anos, o projeto é considerado um marco no mercado brasileiro, tendo contribuído para consolidar o modelo de arenas patrocinadas no país.

“Somos profundamente gratos por tudo o que o Allianz Parque nos proporcionou e reconhecemos a importância do investimento para a consolidação da marca no país. No entanto, vivemos um período de crescimento acelerado e expansão territorial e decidimos encerrar esse ciclo para iniciar uma nova fase, com foco em ações que nos aproximem ainda mais de clientes, corretores, parceiros e a sociedade de Norte a Sul”, afirma Eduard Folch, CEO da Allianz Brasil. “Queremos ser a seguradora de todo o Brasil”.

A nova estratégia está conectada ao projeto de transformação iniciado em 2024, que tem como meta dobrar o faturamento e triplicar o lucro até 2027, considerando os resultados de 2023. Em 2025, a companhia registrou faturamento de aproximadamente R$ 12 bilhões, com crescimento de 23% em relação ao ano anterior.

No campo do marketing, a seguradora pretende ampliar sua presença em canais tradicionais e digitais, com foco no aumento de reconhecimento de marca e na criação de experiências para clientes e parceiros. A estratégia também prevê o fortalecimento de iniciativas em experiência do cliente (CX) e a expansão de patrocínios.

“A maturidade que a Allianz alcançou no Brasil nos permite avançar na visibilidade e relevância da marca. O foco são ações que gerem experiências e conexão com os stakeholders, indo além da presença institucional”, afirma Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing.

Entre as novas iniciativas, a companhia apoiará um grupo de atletas olímpicos e paralímpicos, além de patrocinar o Coala Festival 2026, que será realizado em setembro, em São Paulo. A agenda cultural inclui ainda eventos em outras capitais brasileiras, reforçando a estratégia de atuação nacional.

Eduard Folch também destacou a parceria com a WTorre e o Palmeiras ao longo do período de naming rights. “A WTorre foi uma grande parceira durante o período em que nomeamos a arena. Juntos abrimos um novo e importante mercado no Brasil. Deixo também o meu muito obrigado ao Palmeiras e aos milhões de palmeirenses, que teve o Allianz Parque como casa, conquistando tantos títulos sob a nossa marca. Desejamos que o caminho siga sendo vencedor, repleto de conquistas e celebrações para o clube e os torcedores”.

Marcelo Frazão, vice-presidente da WTorre Entretenimento, afirmou que o encerramento do contrato marca uma transição natural. “Celebramos a parceria de 13 anos com a Allianz Seguros, um marco de pioneirismo no mercado brasileiro de naming rights. Durante este período, trabalhamos juntos de forma exitosa na construção de um case referência de arena multiuso da América Latina. Conduzimos agora, de forma conjunta, um movimento natural de evolução entre as partes, que marca o início de novos caminhos e conquistas, tanto para a Allianz Seguros quanto para a arena”.