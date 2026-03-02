Unimed Odonto atinge 1,3 mi de beneficiários

A Unimed Odonto, operadora odontológica do grupo Seguros Unimed, alcançou o marco histórico de 1,3 milhão de beneficiários ativos, consolidando sua trajetória de alta performance e expansão sustentável. Com 16 anos de atuação nacional, o volume representa um crescimento notável: nos últimos oito anos, a operadora registrou um salto de 318% na sua base de beneficiários, um índice quatro vezes maior do que a média do mercado de saúde suplementar odontológica, que cresceu 68% no mesmo período. Com uma média de crescimento anual de 18% (o triplo da média do setor), a empresa encerrou 2025 em alta, validando um modelo de negócio que une capilaridade nacional e excelência na experiência do cliente.

“A marca de 1,3 milhão de beneficiários é resultado direto de um trabalho construído a muitas mãos, em parceria com as cooperativas do Sistema Unimed em todo o Brasil. Nossa estratégia tem sido atuar de forma complementar ao portfólio das Unimeds, agregando soluções odontológicas que ampliam a proposta de valor oferecida ao cliente final. Ao integrar os produtos e fortalecer essa atuação conjunta, conseguimos entregar uma experiência mais completa e competitiva ao mercado, unindo assistência à saúde e odontológica. Além disso, investimos continuamente na aproximação e capacitação dos corretores parceiros, que desempenham um papel fundamental na disseminação das nossas soluções e no crescimento consistente e sustentável da Unimed Odonto”, afirma Rodrigo Aguiar, superintendente Comercial e de Produtos da Seguros Unimed.

A expansão robusta da carteira caminha lado a lado com a consolidação da liderança em qualidade. Pelo quarto ano consecutivo, a Unimed Odonto ganhou o prêmio de Operadora Odontológica com melhor NPS do Brasil pelo Experience Awards 2025, garantindo o selo ‘O Cliente Recomenda’. Esse resultado é sustentado pela percepção positiva dos beneficiários em pilares fundamentais, como o excelente atendimento dos profissionais, a cordialidade, os rigorosos padrões de higiene nos consultórios e o serviço rápido e eficaz.

A operadora também se destacou no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2025, ano-base 2024, divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) com nota final de 0,8791, desempenho que ultrapassa a média geral do setor de 0,7930, e com pontuação máxima em dois indicadores-chave: Qualidade em Atenção à Saúde (IDQS) e Sustentabilidade no Mercado (IDSM), o que reforça o compromisso da operadora com o cuidado integral e a perenidade do negócio.

Para suportar esse crescimento acelerado e manter a qualidade percebida, a operadora investiu estrategicamente em sua infraestrutura. Em 2025, a rede credenciada cresceu 6,5%, atingindo a marca de 12.490 dentistas. Outro destaque é a capilaridade, ampliada em 4%, garantindo a presença da marca em 921 municípios e reforçando a presença da Unimed Odonto em diversas regiões do país.

Além da ampliação da rede, a operadora odontológica consolidou um modelo de gestão focado na valorização do dentista parceiro. Por meio do programa de relacionamento ‘Odonto 360’, a Unimed Odonto oferece benefícios exclusivos, como descontos na compra de materiais e contratação de serviços. A companhia também encerrou o quarto ciclo da campanha de bonificação por valor, premiando mais de 50 prestadores, em todo o país, que se destacaram em critérios de eficiência, qualidade e satisfação.

O foco no relacionamento próximo também é reforçado pela presença de dentistas consultores em todas as regiões e pela realização, pelo segundo ano consecutivo, de eventos regionais de aproximação, consolidando uma parceria sólida com os profissionais que estão na ponta do atendimento.

“Alcançar esse número de beneficiários é a validação da nossa estratégia e do nosso jeito de cuidar. Crescemos acima da média do mercado sem abrir mão da excelência, o que se reflete na liderança em NPS e na confiança de clientes e prestadores. Seguimos investindo em tecnologia, em uma rede qualificada e em um atendimento que resolve, sempre com respeito ao trabalho do dentista e foco no beneficiário”, conclui Fábio Nogi, superintendente de Inovação e Odontologia da Seguros Unimed.