6º ConsegNNE: veja a programação

A programação do 6º Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e do Nordeste (6º ConsegNNE) será ampla e diversificada, com temas considerados estratégicos para a categoria e para o mercado de seguros. Com o tema central “A Inovação Construindo Relacionamentos e Negócios”, o congresso propõe uma reflexão sobre como a inovação tecnológica, os novos modelos de distribuição e a transformação digital vêm redefinindo a relação entre corretores, seguradoras e clientes, além de abrir novas oportunidades de negócios no setor.

O 6º ConsegNNE será realizado nos dias 13 e 14 de março, no Centro de Convenções de Salvador, reunindo autoridades, especialistas e lideranças do mercado em um ambiente voltado à troca de conhecimento, experiências e visões estratégicas.

Ao longo da programação, serão discutidos desafios e oportunidades que impactam o cenário atual do setor, com destaque para as transformações impulsionadas pela inovação, mudanças regulatórias e alterações no comportamento do consumidor. Também haverá espaço para debates sobre novas legislações que vêm redesenhando o perfil da indústria, com efeitos diretos para empresas, profissionais e consumidores.

Nas manhãs dos dois dias, a plenária principal contará com duas palestras motivacionais, apresentadas por Miguel Falabella e Renata Ceribelli, além de dois painéis dedicados a temas de relevância para o mercado. A programação inclui ainda dois debates com especialistas, executivos, dirigentes de entidades e autoridades.

Entre os convidados internacionais está Abel Veiga Copo, da Universidade Pontifícia Comillas, que ministrará palestra sobre “Impasses da Inteligência Artificial”. O debate contará também com a participação de Victor Bistritzki, senior associate da SOSA.

Ao todo, a plenária principal reunirá 29 participantes. No período da tarde, os corretores poderão acompanhar, nas Salas de Negócios, mais de 50 painéis e palestras voltados à capacitação profissional.

O congresso também terá feira de negócios para networking e apresentação de novidades pelas seguradoras. Estão previstos ainda shows de Olodum e Filhos de Jorge ao final de cada dia, além de sorteios de carros e motos, seguindo modelo já adotado no Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros. “Preparamos um evento inesquecível. Será um marco na história dos nossos Congressos, o maior e mais relevante evento do mercado nessas regiões”, afirma o presidente da Fenacor, Armando Vergilio.

Aplicativo e credenciamento

O evento contará com um aplicativo com informações sobre o 6º ConsegNNE, incluindo programação, dicas e orientações para os congressistas. O download estará disponível a partir de 9 de março.

O credenciamento poderá ser feito antecipadamente no dia 12 de março, das 14h às 18h, no Centro de Convenções de Salvador. Haverá transfer dos hotéis oficiais até o local do credenciamento.

Nesta edição, o congresso amplia seu alcance ao integrar os estados da Região Norte ao antigo ConsegNE, dando origem ao 6º ConsegNNE. O evento passa a reunir corretores de 16 estados e 13 Sincors: Bahia (anfitriião), Alagoas, Amazonas/Roraima, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia/Acre, Sergipe e Tocantins. A organização é realizada pela Fenacor, pela Escola de Negocios e Seguros (ENS) e pelo Sincor-BA.

O Centro de Convenções de Salvador está localizado próximo a ampla rede hoteleira, com opções a menos de 20 minutos do local do evento e cerca de 30 minutos do aeroporto. Também haverá transfer dos hotéis para o congresso. Segundo os organizadores, Salvador foi escolhida por sua estrutura turística e capacidade para sediar eventos de grande porte.