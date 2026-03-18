Tokio Marine reforça área comercial com foco em PJ e grandes corretores

A Tokio Marine Seguradora anunciou a chegada de Renato Almeida como novo superintendente comercial de Grandes Grupos de Corretores e Comercial PJ. O executivo passa a integrar a Diretoria Nacional de Varejo e Vida, liderada por Marcos Kobayashi, com o objetivo de fortalecer ainda mais o Atendimento de excelência ao único canal de distribuição da companhia.

Nos últimos anos, a Diretoria vem passando por um processo de transformação para ampliar eficiência, padronizar rotinas e garantir que os times estejam cada vez mais próximos dos Parceiros de Negócios. Como parte dessa evolução, a área foi estruturada em quatro verticais especializadas: duas dedicadas a Produtos (Vida e Produtos PJ) e duas focadas em Canais de Produção (Assessorias e Grupos Econômicos), refletindo a importância de uma operação que combine conhecimento técnico, atendimento consultivo e visão estratégica de mercado. Os Grupos Econômicos, atualmente responsáveis por cerca de 10% da produção da Diretoria, passam a ter ainda mais foco e proximidade com a criação da nova cadeira.

De acordo com Kobayashi, Renato chega com a missão em duas frentes estratégicas da Companhia: o desenvolvimento da carteira de Produtos PJ e o Atendimento Especializado para Grandes Grupos. “Com essa movimentação, queremos desmistificar a complexidade da venda de Produtos PJ, demonstrando ao Corretor o potencial de negócios existentes nesse portfólio e fortalecendo a oferta consultiva. Além disso, nosso intuito é aprofundar ainda mais o relacionamento do nosso time Comercial com os Grupos Econômicos, que demandam um Atendimento Especializado, de alto nível técnico e alinhado às especificidades de suas operações”, explicou.

“O Renato reúne exatamente o perfil que buscamos: profundo conhecimento técnico, experiência prática em Corretora e vivência executiva em grandes operações, além de uma afinidade natural com o DNA da Tokio Marine. Sua chegada fortalece nosso compromisso de oferecer um atendimento próximo, qualificado e consultivo, reforçando nossa estratégia junto aos Grupos Econômicos e demonstrando aos Corretores todo o potencial dos Produtos PJ”, finaliza.

Com uma carreira de mais de 25 anos no mercado de seguros, Renato Almeida acumula uma trajetória ascendente que passa por Corretoras, Seguradoras e grandes Grupos de Corretores, com forte atuação em liderança estratégica, expansão comercial e governança corporativa. Nos últimos nove anos, esteve no Grupo GC, em que iniciou como Gerente Regional e chegou à posição de CEO, liderando mais de 140 Corretoras associadas, triplicando a produção de prêmios, conduzindo o rebranding da empresa, implantando ERP, CRM e BI próprio, além de elevar margens, liquidez e NPS. Antes disso, atuou em posições de destaque na Porto Seguro, Itaú Seguros, HSBC Seguros e na Monte Líbano Corretora, sempre com foco em crescimento sustentável, otimização de processos e performance. É formado em Gestão de Sistemas de Informação, com MBA Executivo em Negócios pela FGV.

Para Renato, fazer parte da Tokio Marine é motivo de orgulho e celebração. “Ao longo da minha trajetória no mercado segurador, tive a oportunidade de observar o crescimento e o desenvolvimento da Tokio Marine, conduzido com maestria pelos profissionais da Companhia. Testemunhar sua evolução e o crescimento consistente ao longo dos últimos anos, bem como os impactos positivos gerados não apenas no mercado segurador, mas também na comunidade, sempre despertou em mim um grande respeito pela empresa. Assumo esse novo desafio com muita energia, entusiasmo e senso de responsabilidade, motivado pela oportunidade de contribuir ativamente para essa trajetória de crescimento e para a construção dos próximos capítulos dessa história tão inspiradora que respeita e valoriza os colaboradores, corretores, clientes e comunidade”, disse o novo Superintendente.