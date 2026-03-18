Porto aposta na formação feminina para setor de serviços

A Porto Serviço abriu as inscrições para a segunda edição do programa Técnica do Futuro, iniciativa voltada à capacitação profissional de mulheres interessadas em atuar no setor de serviços. As candidatas podem se inscrever até 31 de março. A expectativa é formar até 120 participantes ao longo de 2026, com foco em ampliar a empregabilidade feminina em áreas com alta demanda por mão de obra qualificada, como serviços residenciais e automotivos.

Os treinamentos serão realizados presencialmente na região central de São Paulo e são destinados a mulheres da capital e da região metropolitana. A trilha de aprendizagem inclui capacitação técnica e desenvolvimento comportamental, com o objetivo de preparar as participantes para o ingresso no mercado de trabalho.

Além da formação, o programa também prevê a possibilidade de conexão com a rede de prestadores da companhia. “Acreditamos que ampliar o acesso à capacitação é um caminho importante para gerar oportunidades reais de trabalho. Com o Técnica do Futuro, queremos apoiar mulheres que desejam entrar no setor de serviços e contribuir para o desenvolvimento profissional dessas participantes”, afirma Marcelo Sebastião, diretor da Porto Serviço.

O conteúdo programático inclui atividades práticas e técnicas voltadas às demandas do setor, com o objetivo de facilitar a inserção profissional das participantes após a conclusão do curso. A iniciativa está conectada ao Regenera, programa da companhia voltado à promoção de impacto social, inclusão produtiva e desenvolvimento de comunidades.

Ao final da formação, as participantes poderão se candidatar a oportunidades no mercado, incluindo atuação na rede de prestadores da empresa. Segundo a companhia, o setor de serviços técnicos ainda apresenta baixa participação feminina, especialmente em atividades ligadas à manutenção e assistência. “Com o programa, buscamos contribuir para ampliar a participação das mulheres nesse mercado, incentivando a qualificação profissional e a geração de renda”, conclui Sebastião. As inscrições estão disponíveis no site da Porto Serviço.