CAIXA Vida e Previdência atinge R$ 200 bi em reservas

A CAIXA Vida e Previdência alcançou a marca de R$ 200 bilhões em reservas, consolidando sua posição entre as principais operações de previdência privada do país. O resultado reflete a confiança de cerca de 1,94 milhão de clientes e o crescimento consistente da companhia nos últimos anos.

Controlada pela CAIXA Seguridade, a empresa mais que dobrou o volume de reservas sob gestão em pouco mais de quatro anos, sustentada por uma estratégia de longo prazo e pela adequação do portfólio às diferentes fases da vida dos clientes. Para Jean-Christophe, presidente da companhia, o marco evidencia a crescente relevância da previdência complementar no planejamento financeiro dos brasileiros. “Mais do que um número, esse resultado evidencia a importância crescente da previdência complementar na organização financeira das pessoas. Esse avanço também demonstra nossa atuação em sintonia com a estratégia da CAIXA e com o nosso planejamento estratégico. Nosso objetivo é continuar ampliando o acesso a soluções que ajudem os brasileiros a construir segurança financeira ao longo da vida”.

Na avaliação de Gustavo Portela, presidente da CAIXA Seguridade, o desempenho reforça o papel estratégico da operação no mercado. “A marca de R$ 200 bilhões em reservas demonstra a força da CAIXA Vida e Previdência e sua relevância dentro do ecossistema da CAIXA Seguridade. Mais do que um resultado financeiro, esse marco reflete a crescente importância da previdência complementar para milhões de brasileiros que buscam planejamento financeiro e segurança no longo prazo”.

O avanço das reservas ocorre em um cenário de transformação demográfica no Brasil, com aumento da longevidade e mudanças na estrutura etária da população.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a expectativa de vida ao nascer chegou a 76,6 anos, mais de 30 anos acima do registrado na década de 1940. Esse movimento amplia o período de aposentadoria e reforça a necessidade de planejamento financeiro estruturado. Diante desse cenário, a CAIXA Vida e Previdência mantém foco em orientar clientes na tomada de decisões de longo prazo, com soluções voltadas à disciplina financeira, permanência e construção de renda complementar.