Sura entra no mercado de energia renovável com novo portfólio

A Seguros Sura Brasil anunciou sua entrada no mercado de seguros voltados à geração de energia solar no país. A iniciativa ocorre em parceria com a PWM Consultoria Corretora de Seguros e tem como objetivo oferecer proteção a empresas que atuam na construção, instalação e operação de parques solares.

O movimento acompanha o crescimento do setor de energia renovável no Brasil. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), entre janeiro e outubro de 2025 a potência de geração elétrica do país aumentou em 6.564,81 megawatts (MW). Desse total, 48 usinas solares fotovoltaicas responderam por 2.277,82 MW.

Com a nova iniciativa, a seguradora passa a oferecer soluções empresariais voltadas à mitigação de riscos associados à geração de energia solar, alinhando sua estratégia de expansão ao avanço da agenda ASG (Ambiental, Social e Governança). Segundo André Cabral, gerente de Habitat e Competitividade da companhia, o segmento representa uma frente relevante para o desenvolvimento do mercado. “A energia solar representa um importante vetor de crescimento para o Brasil. Com gestão de riscos e desenvolvimento de soluções de seguro, buscamos oferecer mais segurança para empreendedores e investidores e apoiar a evolução do setor”, afirma.

As soluções foram estruturadas para atender diferentes etapas da cadeia produtiva, incluindo empresas responsáveis pela construção e operação de parques solares, instaladoras e companhias que mantêm estoques de equipamentos fotovoltaicos.

De acordo com a seguradora, a cobertura acompanha o ciclo de vida dos ativos solares, desde a fase de instalação e montagem até a etapa de operação. Entre os riscos contemplados estão ocorrências como roubo, incêndio e danos operacionais, com o objetivo de garantir a proteção dos investimentos e a continuidade das atividades.