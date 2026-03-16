Produto Empresarial da Seguros Unimed ganha novas coberturas

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, anuncia a ampliação do portfólio de coberturas do Seguro Empresarial, tornando o produto ainda mais completo e alinhado às necessidades atuais das empresas brasileiras. O movimento amplia a capacidade de atendimento a diferentes nichos empresariais, como negócios de logística, indústrias e operações sazonais.

“Estamos fortalecendo nosso Seguro Empresarial com coberturas que ampliam a proteção e acompanham a evolução das empresas. Nosso objetivo é oferecer uma solução cada vez mais completa, que garanta segurança financeira, continuidade operacional e tranquilidade para que os empreendedores foquem no crescimento dos seus negócios”, afirma Rodrigo Aguiar, superintendente Comercial e de Produtos da Seguros Unimed.

Entre as novas proteções está a cobertura para Pequenas Obras de Engenharia (ampliações, reparos ou reformas), garantindo mais segurança financeira durante melhorias no negócio, redução de riscos e maior tranquilidade para investimentos em modernização.

Também passam a integrar o produto as coberturas de Despesas com Honorários de Peritos Contadores, que contribuem na identificação, mensuração e comprovação para uma indenização mais ágil e transparente em garantias de Lucros Cessantes, Despesas Fixas ou Lucro Líquido.

O seguro passa a oferecer cobertura adicional de Inclusões, Exclusões de Bens e Locais e Alterações de Valores em Risco, oferecendo mais flexibilidade para acompanhar o crescimento das empresas. A medida permite período e automaticidade para incluir ou excluir bens e locais segurados, além de ajustar valores em risco ao longo da vigência da apólice. Outra novidade é a inclusão da forma de contratação a Risco Absoluto, mantendo a proteção sempre adequada à realidade do negócio.