SulAmérica amplia seguro de vida para PMEs

A SulAmérica ampliou o Vida PME, seu seguro de vida corporativo voltado às pequenas e médias empresas, com a inclusão de novas assistências e coberturas sem custo adicional. A iniciativa reforça o posicionamento do produto como solução estratégica para o segmento. A reformulação também simplifica a estrutura do produto ao concentrar coberturas no modelo padrão, tornando a contratação mais objetiva para empresas e corretores.

A nova estrutura do Vida PME passa a contemplar grupos de até 1.000 vidas e inclui assistências como apoio à vítima de crime, com orientação e suporte logístico; check-up empresa, com serviços de prevenção e manutenção no estabelecimento; e assistência empresarial, com atendimento para pequenos reparos emergenciais. Também passam a integrar o modelo padrão benefícios como desconto em farmácias e coberturas de acessibilidade física, destinada à adaptação de residência ou veículo, e de filhos póstumos, que garante proteção ao filho ainda não nascido em caso de falecimento do titular.

Ao incorporar esses benefícios ao modelo padrão, a SulAmérica amplia sua proposta de valor sem elevar o custo, um diferencial relevante em um segmento sensível a preço. A iniciativa acompanha uma mudança relevante no mercado, com o seguro de vida deixando de ser apenas uma exigência trabalhista e passando a integrar a estratégia de retenção e competitividade das empresas.

“Estamos presenciando uma mudança de paradigma no Vida PME. O produto deixou de ser uma mera formalidade trabalhista para se tornar um instrumento estratégico de gestão de talentos e longevidade do negócio. Quando uma pequena ou média empresa entende que a proteção financeira impacta diretamente o engajamento e a segurança do colaborador, o debate deixa de ser sobre preço e passa a ser sobre valor”, explica Victor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da SulAmérica.

O movimento ocorre em um contexto de expansão consistente do mercado. Segundo dados da Fenaprevi, o segmento de seguros de pessoas arrecadou R$ 71,9 bilhões nos primeiros 11 meses de 2025, crescimento de 8,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. O avanço reforça a consolidação da proteção como parte estruturante dos pacotes de benefícios corporativos. Atualmente, o segmento PME representa cerca de 40% da carteira da SulAmérica no Seguro de Vida coletivo, evidenciando sua relevância estratégica.

Para 2026, a expectativa é de consolidação do seguro como benefício central nas pequenas e médias empresas, com maior adesão voluntária e integração às soluções de saúde, potencializada pela estratégia de cross-selling com o produto Saúde. “Nosso objetivo para este ano é consolidar o seguro como o ‘coração’ dos benefícios corporativos, integrando proteção e prevenção de forma acessível e estratégica”, afirma Bernardes.