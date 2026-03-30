Apólice #317 – A vida nas mãos de cada um

EXCLUSIVO – Se o seguro é sinônimo de proteção, o seguro de vida é o seu ápice. com ele, é possível não apenas recompor as finanças após a perda de um provedor. Hoje, as coberturas propostas pelo mercado vão muito além, principalmente para que o segurado tenha a experiência de utilizar sua própria apólice.

Com os planos de saúde ficando cada vez mais distantes de uma fatia considerável da população, as coberturas de doenças graves ou de incapacidade temporária ganharam novos contornos, tornando-se complementares para o financiamento de tratamento dos segurados.

Os seguros de vida também se transformaram em uma importante ferramenta para planejamento sucessório. Com o conhecimento sobre os clientes que os corretores têm em mãos é possível desenhar um plano de subsistência imediato para os beneficiários, até que eles possam ter acesso à herança. Além disso, empresas podem continuar com as suas atividades à medida que é possível garantir o ressarcimento dos familiares dos sócios em caso de falecimento deles.

Ainda no tema proteção, o mês de março comemora o Dia Internacional da Mulher com notícias cada vez mais frequentes de violência de gênero. Por se sentirem legitimados, homens agridem, violentam e matam mulheres sem se sentirem intimidados. Neste mesmo mês, a Câmara dos Deputados incluiu a misoginia entre os crimes de preconceito e discriminação, com pena de dois a cinco anos de prisão. Em uma matéria especial, conversamos com algumas empresas para entender como elas podem contribuir para mudar este cenário, educando seus colaboradores e acolhendo as vítimas.

Não podemos aceitar que isso continue acontecendo. Não é uma luta feminista. É uma bandeira da sociedade.