InsurMinds se aproxima de 1.500 inscritos em programa de IA

O InsurMinds, programa gratuito de capacitação em inteligência artificial voltado ao mercado de seguros e resseguros, se aproxima da marca de 1.500 inscritos antes mesmo do lançamento oficial, previsto para 31 de março. O avanço na adesão reflete o interesse crescente do setor por qualificação em IA e o movimento de adaptação às transformações tecnológicas.

A iniciativa é apoiada pela Latin Re e desenvolvida em parceria com o Instituto de Inteligência Artificial Aplicada (I2A2). O objetivo é preparar profissionais para aplicar soluções de inteligência artificial no cotidiano da indústria de seguros. “Um dos grandes diferenciais do programa é o certificado emitido pelo I2A2, com reconhecimento internacional, que valida a capacitação dos participantes em inteligência artificial, um ativo estratégico para profissionais que buscam se destacar em um mercado cada vez mais competitivo”, afirma Felipe Aragão, CCO da Latin Re.

Segundo Felipe, a criação do programa está diretamente relacionada à crescente presença da inteligência artificial no setor e à lacuna de conhecimento aplicado. “Queríamos criar algo acessível, que realmente ajudasse os profissionais a entender como aplicar IA no dia a dia”, diz.

Com duração de seis meses, o curso é 100% online e voltado a diferentes perfis do mercado, incluindo subscritores, corretores, resseguradores, profissionais de insurtechs, consultores e estudantes. A proposta é ampliar o acesso ao conhecimento e fomentar a aplicação prática da tecnologia no setor.

O executivo também destaca a necessidade de preparação do mercado diante das mudanças em curso. “A IA não vai substituir profissionais, mas sim potencializar quem estiver preparado. Queremos contribuir para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e consigam evoluir junto com o setor”.

O volume de inscrições registrado desde o lançamento indica uma demanda consistente por capacitação em inteligência artificial aplicada ao mercado de seguros. A expectativa é de intensificação na procura nos últimos dias. Com inscrições abertas até 29 de março, a recomendação é que os interessados garantam a participação com antecedência. “Estamos entrando em uma nova era no mercado de seguros, e a inteligência artificial é parte central dessa transformação. Quem se prepara agora, certamente estará à frente no futuro”, conclui Aragão.

N.G.