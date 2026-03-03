Influenciadores recorrem à capitalização para ampliar sorteios

A profissionalização das ações promocionais nas redes sociais tem levado influenciadores digitais a buscar modelos seguros e regulamentados para a realização de sorteios. Nesse contexto, a capitalização se consolida como alternativa juridicamente estruturada e alinhada às normas da Superintendência de Seguros Privados (Susep), agregando credibilidade às iniciativas voltadas ao engajamento do público.

No centro desse movimento está a ApliCap Capitalização, especializada nas modalidades Filantropia Premiável e Incentivo e responsável por regulamentar sorteios promovidos por alguns dos maiores influenciadores do país. A companhia, que completou 15 anos de atuação no setor, posiciona-se como referência em transparência e em um modelo que combina entretenimento e solidariedade.

Para Márcio Fritsch, diretor da ApliCap, o avanço desse formato acompanha o amadurecimento do mercado digital e a maior preocupação dos criadores de conteúdo com conformidade regulatória. “Os influenciadores compreenderam que é possível engajar grandes audiências com sorteios seguros e, ao mesmo tempo, gerar impacto social concreto. A Filantropia Premiável profissionalizou esse processo e ampliou o alcance das causas beneficentes”, afirma.

Os números reforçam a expansão do modelo. Em 2025, a ApliCap destinou mais de R$ 445 milhões a entidades beneficentes parceiras, fortalecendo iniciativas sociais em diferentes regiões do país.

A convergência entre alcance digital e impacto efetivo tem consolidado a Filantropia Premiável como uma das modalidades mais relevantes do mercado de capitalização, especialmente em um ambiente em que a transparência regulatória e a rastreabilidade dos recursos se tornam diferenciais competitivos.

Com a adesão de grandes nomes da internet e a tendência de profissionalização do setor, a expectativa é de continuidade do crescimento, posicionando a capitalização como instrumento de responsabilidade social e de fortalecimento da relação entre influenciadores e seguidores.