Consórcio vira estratégia patrimonial no Brasil

O consórcio, tradicionalmente associado à compra parcelada de bens, começa a ocupar um novo espaço no planejamento financeiro dos brasileiros. Em meio a juros elevados e maior seletividade no crédito bancário, a modalidade passou a ser utilizada como instrumento de organização patrimonial e estratégia de longo prazo. O movimento acompanha a expansão do setor, que movimentou R$ 191,11 bilhões em créditos imobiliários em 2024, segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC).

É nesse contexto que a empresa Monteo, fundada por Juciel Oliveira, estruturou um modelo voltado ao uso do consórcio como instrumento de planejamento e formação de patrimônio. À frente da operação, o CEO afirma que a mudança ocorreu quando deixou de enxergar o consórcio como produto isolado.

“Eu percebi que o consórcio ia muito além da compra parcelada no momento em que comecei a olhar menos para o produto e mais para o cenário de vida dos clientes. Quando passei a estruturar estratégias para antecipar aquisições e preservar capital próprio, ficou claro que ele podia ser um instrumento de alavancagem. Deixei de vender consórcio e passei a estruturar planos de crescimento e construção de patrimônio”, explica Oliveira.

Segundo o executivo, o impacto da metodologia aparece no perfil dos clientes atendidos. “Em muitos casos, o consórcio chega justamente para pessoas que não se encaixam no crédito tradicional, seja por perfil de renda, informalidade, momento de vida ou por não quererem assumir juros abusivos. São perfis que buscam organização, planejamento e crescimento patrimonial de forma consciente, afirma.

O modelo ganha escala por meio de uma nova geração de consultores. Aline Sanches, de 40 anos, relata como a visão estratégica pode mudar vidas, citando o caso de uma cliente recém-divorciada que nunca havia tomado decisões financeiras sozinha. “Ela recebia renda de um arrendamento, mas não sabia como formar patrimônio. Com a nossa estratégia, ela foi contemplada na 5ª parcela, vendeu a carta com um lucro aproximado de R$ 60 mil, quitou dívidas e trocou de veículo. Hoje, ela investe em uma nova carta de forma consciente para adquirir um apartamento”, detalha a consultora. Para Aline, o erro mais comum de quem entra na modalidade sem orientação é a falta de objetivo definido, o que gera frustração e desistência.

João Carlos da Silva, 31 anos, também integra a equipe e reforça a mudança de abordagem que passou a adotar após ingressar na empresa. “Foi só quando cheguei à Monteo que entendi uma vertente completamente diferente. Aqui, o consórcio é tratado como estratégia, como instrumento de alavancagem e construção patrimonial, dentro de um método bem definido”.

Ele destaca que o impacto ultrapassa a aquisição de bens. “Ali eu entendi que consórcio não é só sobre comprar um bem, é sobre educar financeiramente, dar direção e devolver o controle da vida financeira. Desde então, eu não vendo consórcio, eu ajudo pessoas a construírem patrimônio com estratégia”.

Para o CEO da empresa, a diferença entre contratar uma cota e, de fato, ampliar patrimônio está nas decisões tomadas no início do processo. “A principal diferença esteve nas decisões tomadas logo no início do processo. Quem apenas contratou um consórcio normalmente focou somente na parcela ou no prazo. Já quem conseguiu construir patrimônio de fato foi quem entendeu o consórcio como parte de uma estratégia maior”.

Ele acrescenta que a condução profissional altera o resultado. “Quando há planejamento, estratégia e acompanhamento profissional, tudo muda: o consórcio passa a ser estruturado de acordo com o perfil do cliente, os riscos são controlados, as decisões são mais conscientes e o caminho de construção patrimonial se torna claro, seguro e sustentável”.

Em um ambiente de busca por alternativas ao crédito tradicional e maior previsibilidade nas decisões financeiras, o consórcio passa a integrar de forma mais estruturada o planejamento patrimonial de famílias e investidores no país, consolidando-se como ferramenta estratégica dentro de uma lógica de crescimento de longo prazo.