GFT Technologies anuncia novo Global Head of Finance

A GFT Technologies anuncia que Aloysio Ribeiro Neto assumiu, a partir de janeiro de 2026, o cargo de Global Head of Finance. O executivo lidera a Plataforma Global de Finanças da companhia, abrangendo todas as áreas financeiras – Finanças, incluindo Operações Financeiras, Controladoria, Contabilidade, Tesouraria e Impostos. Na nova posição, Aloysio se reporta diretamente ao CFO & Deputy CEO da GFT, Dr. Jochen Ruetz, e manterá suas responsabilidades como CFO Regional para Europa e América Latina.

Com mais de 23 anos de experiência em Finanças e Operações em empresas multinacionais de tecnologia e serviços, Aloysio construiu uma carreira sólida liderando equipes multiculturais, projetos globais e processos de transformação financeira. Ao longo de mais de 15 anos em posições executivas, atuou como CFO, COO e Business Partner de negócios de Software, Cloud, Consulting e Professional Services em diferentes geografias, com forte atuação em iniciativas de eficiência, modernização financeira e crescimento inorgânico por meio de M&As.

“Estou muito entusiasmado com este novo desafio como Global Head of Finance da GFT Technologies. É uma honra assumir essa posição e liderar nossos times financeiros ao redor do mundo, contribuindo para o crescimento sustentável e para o sucesso contínuo da companhia. Sou muito grato pela confiança e pelo apoio das equipes que me acompanharam ao longo dessa jornada”, afirma Aloysio Ribeiro Neto.

Marco Santos, CEO Global da GFT Technologies, destaca a importância da nomeação: “A promoção de Aloysio reflete sua trajetória excepcional na GFT e sua capacidade comprovada de liderar transformações estratégicas em Finanças. Sua visão global, combinada com profundo conhecimento em tecnologia e experiência em M&A, será fundamental para impulsionar nossa agenda de modernização financeira e crescimento sustentável. Estamos confiantes de que sua liderança fortalecerá ainda mais nossa posição como parceiro de confiança para soluções centradas em IA responsável.”

Trajetória Profissional e Experiência

Há sete anos na GFT Technologies, Aloysio ocupou posições estratégicas na companhia, incluindo CFO para América Latina, CFO Regional para as Américas e, mais recentemente, CFO Regional para a Europa e América Latina. Nesse período, teve papel central na expansão da GFT, no fortalecimento da governança financeira e no suporte à integração de aquisições em diferentes regiões.

Como Global Head of Finance, o executivo terá como foco a modernização da função financeira, impulsionando ganhos de eficiência e produtividade por meio de iniciativas orientadas por Inteligência Artificial (IA), além de apoiar a estratégia global de crescimento da companhia.

Formado em Administração de Empresas com ênfase em Finanças pela FECAP, Aloysio é mestre em Administração de Empresas (MBA Executivo) pela BSP – Business School São Paulo e possui MBA em Negócios Internacionais pela Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Antes de ingressar na GFT, acumulou passagens relevantes por empresas como SAP, Oracle e Accenture. Paralelamente à carreira corporativa, o executivo também se dedica a iniciativas de impacto social, com foco no empoderamento de jovens e no desenvolvimento de competências em regiões vulneráveis da periferia de São Paulo.