Ituran atinge US$ 359 mi e impulsiona IturanMob, que cresceu 80% em 2025

EXCLUSIVO – A Ituran Brasil colocou na mesa, durante a primeira edição do seu Press Summit 2026, um retrato de sua transição de uma empresa tradicionalmente associada à recuperação veicular para uma plataforma de tecnologia orientada por dados, conectividade e mobilidade. Realizado na última quarta-feira (25) em São Paulo, o evento reuniu executivos, parceiros e representantes do mercado para apresentar os resultados de 2025 e também sinalizar as estratégias que devem guiar a companhia nos próximos anos, com destaque para carro conectado, telemetria avançada e expansão internacional via IturanMob.

Amit Louzon, CEO da Ituran

O CEO da operação brasileira, Amit Louzon, destacou que 2025 foi um dos anos mais relevantes da história da companhia. A Ituran global atingiu receita recorde de US$ 359 milhões, com crescimento de 7% na comparação anual e geração de US$ 88,6 milhões em fluxo de caixa operacional.

A base global ultrapassou 2,6 milhões de veículos conectados, com a adição de mais de 221 mil novos itens. O Brasil responde por cerca de 30% dessa base, com mais de 800 mil veículos monitorados, consolidando-se como um dos principais mercados da operação. “Foi um ano muito importante. O Brasil tem uma força significativa dentro da base global da Ituran”, afirmou Louzon durante o evento.

Outro indicador apresentado foi o volume de bens recuperados: R$ 615 milhões apenas em 2025, acumulando mais de R$ 7,4 bilhões ao longo da atuação no país. “A base e o valor que movimenta a Ituran é a recuperação de bens”, resumiu o executivo.

Já no segmento de seguros, a distribuição de prêmios para seguradoras parceiras no Ituran com Seguro totalizou R$ 312,7 milhões em 2025. O número de apólices emitidas chegou a mais de 247 mil, representando R$ 21,3 milhões em comissões pagas no período.

Um dos anúncios centrais do evento foi o lançamento do Ituran Connect, que marca o reposicionamento do portfólio da companhia. A mudança não é apenas nominal: a empresa passa a estruturar sua oferta como um ecossistema de serviços que combina monitoramento, inteligência de dados, telemetria e funcionalidades voltadas à experiência do usuário, incluindo recursos como análise de comportamento ao volante, alertas automáticos de colisão e integração com contatos de emergência. “O termo ‘rastreador’ já não representa tudo o que entregamos hoje”, frisou o gerente de marketing da Ituran, Tobias Manica. “Evoluímos para uma plataforma completa de conectividade, segurança e cuidado.”

Outro eixo estratégico destacado pelo líder da companhia foi a ampliação das parcerias com montadoras para integrar a tecnologia da Ituran diretamente na origem do veículo. A empresa já atua com grupos como Stellantis, General Motors, Renault e Hyundai, consolidando o conceito de “conectividade de fábrica”.

“Queremos oferecer mais conexão e segurança desde o momento em que o carro sai da fábrica”, declarou Amit, reforçando o movimento que reposiciona a empresa dentro da cadeia automotiva, deixando de atuar apenas no aftermarket e passando a integrar o produto desde sua concepção.

A segunda frente tecnológica também foi destaque no evento: a evolução da telemetria com uso de inteligência artificial e vídeo, avanço que dialoga diretamente com sistemas ADAS (assistência avançada ao condutor). A proposta é ampliar a capacidade preditiva da solução, utilizando dados em tempo real para reduzir riscos, melhorar a condução e, potencialmente, impactar modelos de precificação no seguro. “Estamos entrando em uma nova fase, com telemetria avançada e vídeo, ampliando ainda mais a segurança do condutor”, compartilhou Amit.

IturanMob

No campo da mobilidade, a IturanMob aparece como um dos principais vetores de crescimento. Liderada por Paulo Henrique Andrade, a operação registrou, em 2025, expansão superior a 80% na base de clientes, consolidando-se como um dos principais vetores de inovação do grupo. A estratégia está ancorada na combinação de conectividade, dados e novos modelos de uso, especialmente em mobilidade compartilhada, gestão de frotas e eletrificação. “Estamos construindo uma plataforma completa de mobilidade, que integra conectividade, gestão de ativos e inteligência de dados para apoiar empresas na transição para modelos mais sustentáveis e eficientes”, destacou PH.

Paulo Henrique Andrade, CEO da IturanMob

No campo internacional, a empresa acelera sua presença com movimentos estruturados. Nos Estados Unidos, a parceria com a Turo insere a tecnologia da companhia em um ecossistema de mobilidade compartilhada em larga escala. Já na Europa, a entrada se dá inicialmente por Portugal, com acordos firmados com empresas como Rhenus e Movida, focando na eletrificação de frotas e operações de last mile. O plano prevê expansão para outros mercados europeus, ampliando a escala da operação.

Outro pilar relevante é o avanço tecnológico, com aplicações que vão além da telemetria tradicional. A IturanMob vem investindo em soluções baseadas em inteligência artificial, incluindo projetos ligados à vídeo telemetria, análise de performance e até motorsport, como a parceria com a plataforma Griiip. Em paralelo, a companhia também desenvolve iniciativas ligadas à descarbonização, como soluções que transformam a redução de emissões de veículos elétricos em benefícios financeiros. “A IturanMob é o que move a nova fase da companhia, conectando tecnologia, mobilidade e sustentabilidade”, classificou PH.

Por fim, além da apresentação de resultados, o summit contou com uma agenda de painéis que abordaram temas como os “Desafios do Mercado Segurador em 2026”, mediado pelo presidente do Sincor-SP, Boris Ber, ao lado do diretor de massificados da Tokio Marine Seguradora, Marcelo Goldman; do diretor comercial da Ituran Brasil, Euclides Naliato; e do presidente da Aconseg-SP, Ricardo Montenegro, que discutiram crescimento, inovação e acesso ao seguro.

Na sequência, o painel sobre mobilidade elétrica reuniu Amit Louzon e Paulo Henrique Andrade, ao lado do diretor de marketing da BYD, Pablo Toledo, e de Márcia Loureiro, para debater eletrificação e novos modelos de mobilidade. Já o painel “Segurança e Conectividade das Motos” reuniu representantes da indústria, especialistas e pilotos para tratar de tecnologia, prevenção e comportamento no segmento de duas rodas.

Projeções para 2026

Para 2026, a companhia projeta crescimento de até 15% no Brasil, sustentado por três pilares: expansão da base conectada, avanço das soluções com IA e consolidação do modelo de plataforma. O recado do evento foi direto: a Ituran quer deixar de ser percebida como uma empresa de recuperação para se firmar como uma camada tecnológica essencial no ecossistema automotivo, de mobilidade e seguros. “Estamos evoluindo para um modelo em que a conectividade é a base de tudo — segurança, eficiência e experiência do cliente”, concluiu Louzon.

Nicholas Godoy, de São Paulo