Icatu amplia benefícios a corretores com bônus de até 60%

A Icatu Seguros anuncia um novo programa de benefícios para seus corretores e escritórios de investimentos. A iniciativa reforça o reconhecimento à consistência de resultados, à qualidade da entrega e à parceria construída com esses profissionais ao longo dos anos. Com possibilidade de até 60% de bonificação adicional, o programa passa a contar com três níveis: Especialista, Especialista Ouro e Especialista Diamante.

Além de vida e previdência, capitalização passa a integrar o programa com o produto garantia de aluguel, ampliando ainda mais o escopo de reconhecimento aos corretores. Com esta novidade, os corretores de todas as linhas de negócio da Icatu Seguros têm a oportunidade de se tornarem especialistas e de fazerem parte de um grupo com benefícios exclusivos.

“Estamos diante de um cliente mais consciente e criterioso, que busca orientação qualificada para decisões que impactam seu futuro. O corretor é um dos responsáveis por estabelecer essa ponte e traduzir soluções, construindo relações baseadas em confiança e visão de longo prazo. A ampliação do programa é uma forma concreta de reconhecer esse papel e investir no desenvolvimento desses profissionais”, destaca o CEO da Icatu Seguros, Luciano Soares.

Benefícios financeiros e de relacionamento

As novidades também se refletem nos benefícios. Os participantes do novo programa podem receber até 4 bonificações extras por reconhecimento de venda nova, consistência de produção, além de bônus anuais. Além dos incentivos financeiros, o programa oferece benefícios de relacionamento, de acordo com a categoria, como materiais de sensibilização de venda por linha de negócio, atendimento exclusivo com SLA reduzido, indicação de novos clientes, acesso a treinamentos exclusivos, consultoria personalizada em previdência, entre outros.

O investimento da Icatu Seguros no desenvolvimento dos corretores é contínuo. Em 2025, a companhia lançou o Unique, consultoria especializada em previdência para seus corretores especialistas, com capacitação exclusiva em temas como fundos, cenário econômico, gestão de risco, planejamento de renda e estratégias de alocação de ativos, além de apoio nas etapas de distribuição e acompanhamento da carteira de clientes.

A estratégia com foco nos profissionais também se reflete em novas campanhas e premiações, como a ampliação da campanha Antonio Carlos de Almeida Braga com a inclusão de uma viagem nacional, este ano para o Rio de Janeiro, e a criação da campanha de incentivo para escritórios de investimentos, cuja primeira edição será para Maiorca, na Espanha.