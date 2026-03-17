Ultima atualização 17 de março

Consórcio ganha espaço na expansão de negócios

Adriano Bruni

Expandir um negócio nunca foi apenas uma questão de oportunidade, mas sim de leitura de cenário, planejamento e uso inteligente do capital. Em um momento de juros elevados, crédito restrito e maior cautela por parte das instituições financeiras, o empreendedor brasileiro tem sido obrigado a repensar suas estratégias de crescimento. E é nesse contexto que o consórcio vem ganhando protagonismo como um aliado silencioso, porém eficiente, na expansão das atividades empresariais.

Diferentemente das linhas tradicionais de financiamento, o produto não tem juros, o que por si só já representa um diferencial competitivo importante. Ao eliminar esse custo, o empreendedor consegue planejar a aquisição de bens e contratação de serviços sem comprometer sua margem de lucro nem descapitalizar a operação.

Mais do que uma alternativa de crédito, a modalidade se consolida ainda como uma ferramenta de gestão financeira. Ao exigir disciplina e visão de médio e longo prazo, ela se alinha à lógica de crescimento sustentável, necessária para empresas que desejam escalar com solidez. Assim, em vez de reagir às urgências do mercado de forma onerosa, o empreendedor passa a antecipar decisões estratégicas, organizando seu fluxo de caixa e reduzindo riscos.

Outro ponto relevante é a flexibilidade. O consórcio permite que o empresário escolha o valor do crédito, tempo de pagamento e o momento ideal para utilizar o recurso. Isso oferece previsibilidade e autonomia, fatores essenciais em ambientes de negócios cada vez mais voláteis. Para pequenas e médias empresas, especialmente, essa previsão pode ser a diferença entre crescer com consistência ou comprometer a saúde financeira da empresa.

Aliás, no campo do empreendedorismo, expandir vai além de aumentar de tamanho. Trata-se de ampliar a capacidade produtiva, eficiência e competitividade. A aquisição planejada de ativos via consórcio possibilita exatamente isso: investir no negócio sem pressionar o caixa, mantendo recursos disponíveis, viabilizando a inovação.

Não por acaso, a modalidade tem sido cada vez mais utilizada por empreendedores de diferentes setores, do comércio à indústria, do agronegócio aos serviços. Esse movimento reflete uma mudança de mentalidade: menos imediatismo e mais estratégia. Menos dependência do crédito caro e mais foco em soluções que estimulem o planejamento financeiro.

Em um país onde empreender é um desafio constante, a forma de crescer é tão importante quanto a decisão de expandir. O consórcio, nesse sentido, deixa de ser apenas uma opção de compra parcelada e passa a ocupar um espaço relevante na arquitetura financeira das empresas. Planejar, sob esta ótica, não é sinal de cautela excessiva, e sim de maturidade empresarial.

*Por Adriano Bruni é diretor comercial na Ademicon.

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