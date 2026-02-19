Zurich Seguros leva flag football a jovens de BH

A Zurich Seguros iniciou, em Belo Horizonte, a primeira fase do projeto Primeira para o Sonho, realizado em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA). A iniciativa oferecerá aulas gratuitas de flag football para crianças e adolescentes de 10 a 16 anos da capital mineira.

A inauguração ocorreu na Faculdade Universo e marcou o início das atividades na cidade, com uma vivência prática da modalidade para crianças da comunidade e estudantes da região. As inscrições seguem até 10 de março e devem ser feitas presencialmente na instituição, localizada na Rua Paru, 762, no bairro Nova Floresta, mediante apresentação de documento de identificação e comprovante escolar do participante, acompanhado de responsável. As aulas regulares acontecerão no contraturno escolar, na Faculdade Universo, e atenderão inicialmente até 60 crianças.

A iniciativa faz parte da estratégia da Zurich de apoiar esportes acessíveis, democráticos e alinhados a valores como diversidade, qualidade de vida e impacto positivo. O Primeira para o Sonho prevê atender mais de 180 crianças em três cidades do país, incluindo Belo Horizonte, Campinas e Porto Alegre, com polos voltados prioritariamente a alunos da rede pública.

O programa está conectado ao patrocínio da Zurich à Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), anunciado pela companhia no ano passado como parte de sua entrada no universo do flag football no Brasil. Derivada do futebol americano, a modalidade tem contato físico reduzido, não exige equipamentos complexos e cresce de forma acelerada entre jovens no país e no mundo, com expectativa de ganhar ainda mais visibilidade com a estreia como esporte olímpico nos Jogos de Los Angeles, em 2028. “Para nós, investir no flag football é investir em um futuro mais inclusivo e promissor. A modalidade tem tudo a ver com os pilares da Zurich, pois é diversa, democrática e acessível. O esporte é uma plataforma potente de transformação social”, afirma Lucía Sarraceno, diretora de Marketing e Clientes da Zurich Seguros.

De acordo com Cris Kajiwara, presidente da CBFA, o projeto atende ao desejo da Confederação de utilizar o esporte como ferramenta de inclusão social. “Agora, com o apoio dos nossos patrocinadores, isso se torna muito mais possível e acessível. O Flag Football está crescendo cada vez mais e será maravilhoso levar também essa oportunidade para crianças em vulnerabilidade social”, afirma.

Por meio do patrocínio à CBFA, a Zurich apoia o fortalecimento das seleções brasileiras masculina e feminina, o desenvolvimento dos campeonatos nacionais e a expansão de projetos sociais ligados ao esporte. A inauguração em Belo Horizonte ratifica a atuação da companhia em iniciativas que utilizam o esporte como instrumento de desenvolvimento humano e social, especialmente em comunidades com menor acesso a oportunidades.

“Quando olhamos para o flag football, vemos muito mais do que um esporte. É uma modalidade moderna, inclusiva e alinhada ao DNA da Zurich, que acredita em uma visão otimista de futuro e no potencial das novas gerações”, complementa Lucía.

Esporte como plataforma de impacto social

A atuação da Zurich no esporte no Brasil inclui o apoio a diferentes modalidades e projetos com foco em impacto social. A companhia é patrocinadora do Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul, e apoia iniciativas que utilizam o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento, como o Instituto Próxima Geração, que atua em Belo Horizonte com aulas de tênis para crianças e adolescentes da rede pública. O projeto já atingiu 100 pessoas, com expansão para um total de 130 crianças atendidas em 2026.

Essas ações reforçam a estratégia da Zurich de investir de forma consistente no poder transformador do esporte. Com o Primeira para o Sonho, a Zurich amplia sua presença no cenário esportivo do país e reafirma seu compromisso com causas que geram valor para a sociedade, promovem inclusão, diversidade e impacto positivo.

“Nosso papel vai além de apoiar projetos. Queremos estar presentes nos territórios, contribuir para o desenvolvimento das comunidades e usar o esporte como um meio real de ampliar horizontes e gerar oportunidades para crianças e jovens. É assim que a Zurich transforma propósito em ação”, conclui Lucía Sarraceno.