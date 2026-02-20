TransUnion nomeia novas lideranças no Brasil

A TransUnion Brasil, empresa global de informação e insights com atuação em DataTech, anunciou a nomeação de três novas lideranças para reforçar sua estrutura executiva no País. Assumem os cargos Lúcia Helena Domingos, como diretora sênior de Jurídico e Compliance; Daniela Perrone, como diretora comercial de Seguros; e Amanda Nespatti, como gerente sênior de Estratégia e Planejamento.

Segundo a companhia, as nomeações integram a estratégia de crescimento no mercado brasileiro e reforçam o posicionamento da marca em Informação para o Bem®. “Essas líderes trazem profunda expertise em áreas centrais para nossa estratégia. A experiência delas nos ajudará a acelerar a execução, elevar nossas parcerias e avançar na próxima fase do crescimento da TransUnion no Brasil”, afirma Fernando Musolino, presidente regional da TransUnion Brasil.

As executivas passam a atuar em frentes consideradas estratégicas para o negócio no País.

Lúcia Helena Domingos assume a diretoria sênior de Jurídico e Compliance. Com mais de 20 anos de experiência em direito corporativo, governança e compliance, a executiva acumula passagens por multinacionais como Thyssenkrupp, Merieux Nutrisciences e IFF. Na TransUnion, será responsável por liderar as áreas de Jurídico, Riscos e Compliance no Brasil, em articulação com o Conselho Geral Internacional, com foco na coordenação de práticas globais e no fortalecimento de políticas de ética, integridade e uso responsável de dados. Lúcia é mestre em Direito Internacional Privado pela Universidade de Hamburgo.

Daniela Perrone assume a diretoria comercial de Seguros. Com mais de 25 anos de experiência no mercado corporativo, ocupou posições de liderança na Serasa Experian e na Redecard, com atuação voltada à expansão de resultados e gestão de grandes contas. Na nova função, terá como foco o fortalecimento do relacionamento com clientes e o crescimento da vertical de Seguros da TransUnion Brasil.

Amanda Nespatti passa a liderar a área de Estratégia e Planejamento. Com 12 anos de experiência nos setores de tecnologia e serviços financeiros, foi cofundadora da IZA Seguradora. É formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e possui pós-graduação pela Fundação Dom Cabral. Na companhia, será responsável pelo ciclo estratégico, incluindo o desenvolvimento de planos de negócio e análises de mercado voltadas ao crescimento sustentável das operações no Brasil.