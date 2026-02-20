Rodobens amplia vendas digitais com a ColmeIA

A Rodobens implementou as soluções da ColmeIA, empresa com soluções de automação e inteligência conversacional, com o objetivo de ampliar a escala do atendimento digital sem comprometer a qualidade da operação. Segundo as companhias, a parceria resultou em crescimento de 6% nas vendas realizadas via WhatsApp, além de melhora nas taxas de conversão comercial.

Com sede em São José do Rio Preto (SP) e atuação nacional nos segmentos de consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, a Rodobens buscava uma plataforma que integrasse segurança, governança, escalabilidade e conexão com o CRM. A ferramenta anteriormente utilizada apresentava limitações operacionais, especialmente no gerenciamento do volume de leads gerados diariamente. “A ColmeIA trouxe uma série de benefícios para o nosso ecossistema de tecnologia: integração com o CRM, usabilidade adequada para os usuários internos e uma comunicação fluida com o cliente final. Isso se reflete diretamente na experiência e na eficiência da operação”, afirma Daniela Zanfolin, superintendente de TI da Rodobens.

De acordo com a empresa, a migração foi concluída em poucos dias, sem impactos na operação. “Houve o apoio em todo o processo de migração e a ColmeIA nos deu muita segurança à operação. Tivemos suporte, treinamento e, já no primeiro atendimento, tudo fluiu naturalmente. Foi uma transição tranquila, sem perda de performance”, acrescenta a executiva.

Homologada pela Meta e com selo oficial do WhatsApp Business, a ColmeIA passou a centralizar a gestão dos canais digitais da Rodobens, ampliando o controle sobre as interações.

A integração com o CRM permitiu automatizar a triagem de leads por meio de um bot inteligente, responsável por coletar informações, segmentar contatos e direcioná-los ao consultor mais adequado. Segundo as empresas, a automação reduziu o tempo de resposta e aumentou a assertividade no atendimento. “Com a Rodobens, mostramos que investir no tempo certo de implementação e treinamento permite potencializar o negócio e garantir um atendimento ágil e sem fricções para o cliente”, afirma José Caodaglio, CEO da ColmeIA.

A priorização automática de leads com maior potencial comercial também contribuiu para ganhos de eficiência operacional, ao mesmo tempo em que interações de menor valor estratégico passaram a ser conduzidas automaticamente.

De acordo com as empresas, o canal digital consolidou-se como uma das principais portas de entrada para novos negócios. “Nosso propósito é ajudar grandes empresas a transformarem o atendimento digital em uma experiência de valor real. Com a Rodobens, mostramos que é possível escalar o relacionamento sem perder a proximidade, combinando automação, governança e empatia”, conclui Caodaglio.