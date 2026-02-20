Consórcio Mercedes-Benz leva clientes a cruzeiro

O Consórcio Mercedes-Benz promoveu uma viagem de incentivo que levou quase 100 pessoas para um cruzeiro nacional a bordo do navio MSC Sinfonia. O roteiro incluiu paradas em Búzios e Ilha Grande, no litoral do Rio de Janeiro. A iniciativa foi direcionada a clientes que adquiriram cotas de caminhões por meio de concessionárias da marca, com foco em investimento e planejamento de frota.

Segundo a empresa, a ação teve como objetivo reconhecer clientes que mantêm regularidade e comprometimento ao longo do contrato, reforçando o consórcio como instrumento de planejamento financeiro de médio e longo prazo.

“O consórcio é, acima de tudo, uma relação de confiança construída ao longo do tempo. Essa viagem representa nosso compromisso de ir além da entrega de uma solução financeira, valorizando quem planeja, investe e cresce conosco. Reconhecer o cliente é também investir na solidez e na continuidade dos negócios”, afirma Claudio de Jesus, diretor do Consórcio Mercedes-Benz.

A programação começou com recepção e jantar de boas-vindas. No dia seguinte, o grupo seguiu para o Porto de Santos (SP), onde ocorreu o embarque e o primeiro jantar a bordo. Durante o cruzeiro, os participantes puderam utilizar a estrutura do navio ou desembarcar para passeios nos destinos previstos, com atividades de integração.

De acordo com a companhia, a iniciativa também buscou reforçar a disciplina financeira associada ao consórcio. Durante a campanha, alguns clientes regularizaram parcelas para garantir participação na viagem, movimento que, segundo a empresa, contribui para a manutenção dos contratos.

“Quando o cliente percebe que o consórcio se traduz em reconhecimento, proximidade e oportunidades exclusivas, a relação se fortalece de forma genuína. É uma construção que gera valor tanto para o cliente quanto para a empresa”, complementa Jesus.

Para 2026, a administradora prevê novas ações de relacionamento, entre elas uma viagem para o IAA Transportation, feira internacional do setor de transporte realizada em Hannover, na Alemanha, voltada a clientes estratégicos.