Tokio Marine coleta 28 toneladas de resíduos

A Tokio Marine Seguradora realizou a coleta de mais de 28 toneladas de resíduos em 2025 por meio do Seguro Residencial Premiado, iniciativa realizada em parceria com a Ecoassist, empresa especializada em logística reversa e consultoria ambiental. Entre os materiais recolhidos estão eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, plásticos, entre outros itens descartados de forma ambientalmente responsável.

Por meio da contratação da Assistência VIP, disponível no Seguro Residencial da Tokio Marine, os segurados contam não apenas com o serviço de descarte ecológico, mas também com consultoria ambiental, que oferece orientações sobre consumo consciente de água e energia elétrica, descarte correto de resíduos, reciclagem e práticas sustentáveis no dia a dia.

O processo de utilização do serviço é simples: o Cliente deve entrar em contato com os canais digitais de atendimento da Seguradora para realizar o agendamento da coleta em sua residência. Após a retirada, os itens passam por um processo de triagem, desmontagem e separação por tipo de material, sendo encaminhados para reciclagem ou descarte adequado, conforme a natureza de cada resíduo.

“Nosso objetivo é ir além da proteção tradicional do seguro e gerar valor para o Cliente em diferentes momentos da sua jornada. A Assistência VIP do Seguro Residencial permite que o segurado descarte resíduos de forma correta e ainda receba orientações para um consumo mais sustentável, de maneira simples e prática.” destaca Magda Truvilhano, Superintendente de Produtos RD Massificados da Tokio Marine.

A iniciativa reforça o compromisso da Tokio Marine com a incorporação contínua de práticas ESG (Environmental, Social and Governance) no desenvolvimento de produtos e serviços. Em linha com essa diretriz, a Seguradora vem ampliando as soluções sustentáveis em seu portfólio e, em 2025, o serviço foi integrado à Assistência Completa do Seguro Condomínio, contemplando o descarte adequado de equipamentos tanto das áreas comuns quanto dos próprios condôminos.

Além disso, desde novembro, os seguros Residencial e Condomínio passaram a incluir, nos planos voltados à sustentabilidade, o serviço de limpeza de placas solares, incentivando o uso dessa tecnologia como alternativa para a geração de energia limpa e ambientalmente segura.

“A coleta de mais de 28 toneladas de resíduos ao longo de 2025 demonstra como iniciativas integradas podem gerar impacto ambiental positivo. Essa parceria com a Ecoassist reforça nosso papel em fomentar soluções que contribuam para a preservação do meio ambiente e para uma sociedade mais sustentável”, finaliza a executiva.