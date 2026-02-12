M&A cresce 15% no Brasil e lidera na América Latina

A Aon divulgou seu mais recente relatório sobre as atividades do mercado de fusões e aquisições (M&A) na América Latina, elaborado em colaboração com a TTR Data e a Datasite. Entre janeiro e dezembro de 2025, o Brasil manteve sua posição de destaque como o mercado mais ativo da região, registrando 1.877 transações com valor agregado de US$ 56,41 bilhões, o que representa uma alta de 7% no número de operações e de 15% no valor movimentado em relação ao mesmo período de 2024.

O país segue como líder isolado em M&A na América Latina e, ao lado do México, está entre os únicos que apresentaram números positivos no acumulado do ano. Outro destaque foi a consolidação do setor de Internet, Software & IT Services como o mais ativo de 2025, com 340 transações, seguido pelo segmento de Real Estate, com 200 transações. O relatório também aponta que os Estados Unidos foram o país que mais investiu no Brasil no período, com 162 aquisições.

“Em 2025, o Brasil não apenas manteve sua liderança, mas elevou o capital mobilizado em um movimento que sinaliza uma confiança crescente na capacidade de execução do mercado local”, destaca André Nogueira, líder de M&A and Transaction Solutions da Aon no Brasil. “Esse cenário de transações mais robustas reforça a indispensabilidade de diligências bem conduzidas e de uma precisa alocação de riscos no SPA. Para 2026, vislumbramos o uso cada vez maior de ferramentas que tragam eficiência, previsibilidade e reduzam atritos até o closing”.

Panorama Regional

Na América Latina como um todo foram registradas 3.061 transações, entre anunciadas e concluídas, até dezembro, somando US$ 119,79 bilhões, o que representa um avanço de 1% no número de operações e crescimento de 19% em valor agregado na comparação anual. No ranking por volume de transações, em segundo lugar aparece o Chile, com 338 operações (queda de 12%) e uma diminuição de 53% no capital mobilizado (US$ 6,69 bi).

Na sequência, estão México, com 307 transações (queda de 17%) e com um aumento de 86% em seu valor (US$ 32,51 bi), em relação ao ano passado; Colômbia, com 288 transações (queda de 7%) e uma queda de 18% em seu valor (US$ 10,03 bi); e Argentina, com 249 transações (sem variação) e uma diminuição de 36% no capital mobilizado (US$ 6,90 bi). O Peru fecha o ranking com 167 transações (queda de 9%) e uma diminuição de 15% em seu capital mobilizado (US$ 4,43 bi).

“O mercado latino-americano enfrentou um ano desafiador, com um volume menor de transações, mas com um aumento significativo no valor agregado das operações, o que indica um mercado ativo e seletivo. 2025 foi marcado por valuations mais racionais e estruturas analíticas mais disciplinadas, em que o fechamento dos negócios dependeu da qualidade dos ativos, da resiliência de caixa e, principalmente, dos mecanismos de proteção e mitigação de riscos”, afirma Pedro da Costa, Head de M&A and Transaction Solutions da Aon para a América Latina.

Ao avaliar o apetite dos investidores na região, o executivo pontua uma ênfase no rigor e na seletividade das movimentações: “Vimos grandes companhias e investidores estratégicos buscando consolidação e reposicionamento de portfólio, além de gestores de Private Equity mais criteriosos, que atuam com maior convicção diante de teses de investimento claras”.

Transações cross-border

No cenário de transações internacionais, as empresas brasileiras voltaram-se principalmente para os Estados Unidos em 2025, realizando 58 transações no valor de US$ 1,56 bilhão, seguidas pelo Chile, com 15 operações. Por outro lado, os Estados Unidos e o Reino Unido lideraram os investimentos estrangeiros no Brasil, com 162 e 33 transações, respectivamente.

As aquisições de negócios brasileiros por empresas norte-americanas registraram um aumento de 3%, enquanto as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet no país diminuíram 3%. Já em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um crescimento de 18% em 2025.

Private Equity, Venture Capital e Asset AcquisitionsAinda no mercado brasileiro, o segmento de Private Equity registrou 119 transações em 2025, totalizando US$ 10,21 bilhões, o que representa um crescimento de 11% em volume. Em Venture Capital, 367 rodadas de investimento movimentaram US$ 2,61 bilhões, representando uma queda de 7% no volume de operações. O segmento de Asset Acquisitions registrou 352 transações e US$ 13,16 bilhões em 2025, refletindo um crescimento de 14% no volume em comparação ao mesmo período do ano passado.

A transação destacada pelo TTR Data em 2025 no Brasil foi a conclusão da aquisição da Basf Coatings pela Sherwin Williams. O valor é de US$ 1,10 bilhão. A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Machado Meyer Advogados; Todorov, Giannini e Nisiyama Sociedade de Advogados; BMA Advogados; e Demarest Advogados. O Citigroup e o Deutsche Bank realizaram a assessoria financeira.

O relatório também publica os rankings de assessoria financeira e jurídica em 2025 para M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais no país. No ranking de assessores financeiros no Brasil por número de transações, a liderança em 2025 é do Banco Itaú BBA, com 46 operações. Em valor, o líder é o BTG Pactual, com um total de US$ 17,91 bilhões.