Prudential nomeia Bruno Guaglianone como Diretor de Parcerias

A Prudential do Brasil anuncia a nomeação de Bruno Guaglianone como novo Diretor de Parcerias Comerciais, com reporte direto ao Vice-Presidente de Parcerias Estratégicas Multicanais, Carlos Cortez. A chegada do novo executivo visa acelerar o crescimento seguros Vida em Grupo e o lançamento de novos produtos, garantindo a sustentabilidade do Canal Corretor.

Com mais de 17 anos de experiência no mercado de seguros, Bruno Guaglianone retorna à companhia para liderar o crescimento do canal de corretoras com foco tanto na expansão de bases quanto no desenvolvimento de novos produtos sustentáveis para o Canal Corretor.

“Bruno traz profundo conhecimento do mercado e sólida experiência na construção de parcerias de alto impacto, atributos essenciais para acelerarmos nosso plano de expansão em 2026”, afirma Carlos Cortez.

Bruno já atuou em posições de liderança comercial em grandes players do setor, como SulAmérica e Alper, e terá missão estratégica de reforçar o papel da Prudential junto às corretoras parceiras em todo o país.

“Estou feliz em retornar à Prudential e com os desafios que temos à frente. A seguradora tem um papel fundamental no desenvolvimento do mercado de seguros de pessoas no Brasil, especialmente junto ao Canal Corretor. Vou trabalhar em parceria com corretores e parceiros para ampliar nossa presença geográfica e desenvolver soluções que gerem valor sustentável para o mercado, para os parceiros e, principalmente, para os clientes”, reforça Bruno.