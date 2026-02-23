Porto e Sabrina Sato discutem influência digital em PodPorto

A influência digital como ferramenta de crescimento profissional foi o tema do novo episódio do PodPorto, que reuniu Sabrina Sato e lideranças da Porto para discutir como os corretores podem fortalecer sua presença nas redes sociais e ampliar oportunidades de negócios no mercado de seguros.

Participaram do encontro Luiz Arruda, vice-presidente Comercial e de Marketing; Patrícia Coimbra, diretora de Gente e Cultura; e Oliver Haider, superintendente de Marketing da companhia. A conversa abordou a influência digital como instrumento de conexão, educação e desenvolvimento profissional.

À frente de iniciativas educacionais da empresa, Arruda e Patrícia detalharam a evolução de projetos como Porto AcademIA e Corretor Influenciador, voltados à capacitação prática dos corretores para atuação nas redes sociais. Desde o lançamento, o programa envolveu mais de mil profissionais, com 700 já formados. Segundo a companhia, os resultados incluem maior diversificação de carteiras e ampliação da oferta de produtos aos clientes.

Durante o episódio, Sabrina Sato compartilhou sua experiência no ambiente digital e ressaltou que influência está associada à credibilidade. “Influência de verdade começa na confiança. Quando a comunicação é honesta, ela aproxima e fortalece relações”, afirmou. A empresária também destacou a importância do corretor no processo de decisão dos consumidores. “Valorizar o corretor é valorizar quem cuida de pessoas de verdade. Projetos como esse ajudam o profissional a se comunicar melhor, sem deixar de ser quem ele é”, disse.

Outra frente apresentada foi a Fábrica de Conteúdos, iniciativa que disponibiliza vídeos institucionais sobre produtos para personalização e publicação nas redes sociais dos parceiros. “Queremos facilitar vendas, destravar oportunidades e fortalecer a autoridade do corretor, ampliando o impacto de um trabalho essencial que já acontece todos os dias. Nosso compromisso é oferecer aos parceiros materiais de alto nível, que garantam posicionamento, escala e mais performance junto aos clientes. Com isso, a Porto dá um passo relevante ao consolidar uma produção de conteúdos mais estruturada e eficiente, sempre com o cuidado e a proximidade que fazem parte do nosso DNA”, declarou Luiz Arruda.

A plataforma reúne conteúdos desenvolvidos em parceria com a Flint, empresa brasileira voltada à educação e estratégia digital para a creator economy, da qual Sabrina é sócia. Parte dos materiais conta com recursos de inteligência artificial.

Também foi anunciada a primeira premiação dedicada aos Corretores Influenciadores, prevista para outubro, com o objetivo de reconhecer profissionais que se destacarem na produção de conteúdo digital. A empresa confirmou ainda novas turmas do programa em 2026 e a criação de módulos avançados para participantes que já concluíram a formação inicial.

Para Patrícia Coimbra, a aproximação com especialistas e corretores contribui para a evolução do projeto. “Influência pode parecer distante no início, mas quando existe orientação e ferramentas certas, as barreiras diminuem e o desenvolvimento acontece de forma natural”, afirmou.

O episódio estará disponível a partir de 25 de fevereiro, no canal Corretor É Pra Sempre, no YouTube, e encerra com uma mensagem de incentivo aos profissionais. “Ninguém precisa virar outra pessoa para se comunicar melhor. Consistência vale mais que perfeição e todo mundo pode construir sua própria influência no dia a dia”, concluiu Sabrina.