Marcelo Litvin assume como novo CFO da Tempo

A Tempo, companhia que atua nos segmentos de assistências, conveniências e serviços especializados, anunciou a nomeação de Marcelo Litvin como novo Chief Financial Officer (CFO). Segundo a empresa, a chegada do executivo reforça a estratégia de aprimorar a gestão financeira e sustentar o crescimento com foco em disciplina e eficiência. Além de liderar a área financeira, Litvin terá atuação direta em temas como alocação de capital, gestão de riscos, eficiência operacional e geração de valor, apoiando o comitê executivo e o conselho de administração.

Com passagens por Oi, Philips, Alpargatas e Bliv, o executivo construiu carreira nas áreas de finanças, estratégia e operações, com experiência no Brasil, Argentina e Estados Unidos. Ao longo da trajetória, ocupou posições como COO, CFO e Chief Transformation Officer, com foco em transformação organizacional e crescimento em ambientes de alta complexidade.

“Enxergamos no Marcelo um perfil hands-on, orientado a resultados e com alta capacidade de execução. Ele também é reconhecido por seu estilo colaborativo e por liderar equipes de alta performance. Chega com o desafio de fortalecer a cultura de controles internos, conformidade e disciplina financeira, sem perder a agilidade necessária para sustentar o crescimento da Tempo. Sua chegada representa mais um passo importante na consolidação da nossa estratégia, reforçando nossa ambição de crescimento sustentável, excelência operacional e geração de valor de longo prazo”, afirmou João Armesto, CEO da Tempo.

Na nova posição, Marcelo destacou o potencial de expansão da companhia. “É um privilégio assumir a Diretoria Financeira de uma empresa que é referência nos segmentos em que atua, com alta capacidade de operar em qualquer cidade do Brasil, e que conta com uma proposta de valor muito relevante para o amplo mercado de serviços do país, especialmente nas frentes de Assistência e Conveniência. Quero contribuir para acelerar essa tese, que está repleta de oportunidades”, declarou.