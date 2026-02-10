Mitsui Sumitomo otimiza suporte a corretores com MITI.AI

A Mitsui Sumitomo Seguros (MSIG) anuncia o lançamento da MITI.AI, um canal de atendimento baseado em Inteligência Artificial desenvolvido para apoiar corretores nas demandas operacionais do dia a dia. A ferramenta está disponível a partir de hoje no Portal do Corretor.

A MITI.AI oferece respostas rápidas, objetivas e padronizadas, atuando como primeiro ponto de contato para solicitações frequentes. Por meio da solução, os corretores podem esclarecer dúvidas sobre produtos, enquadramento de atividades, emissão de segunda via de documentos e boletos, além de obter orientações iniciais sobre sinistros, tudo em um único canal digital. Sempre que necessário, o atendimento é direcionado para equipes especializadas.

“A MITI.AI representa um avanço importante na nossa estratégia de transformação digital aplicada ao relacionamento com corretores”, afirma Clayton Izzo Palandrani, Diretor de Transformação Digital & Inovação da Mitsui Sumitomo Seguros. “Nosso foco é agilizar o acesso à informação e simplificar processos, garantindo que o corretor tenha respostas imediatas e possa conduzir seus negócios com mais eficiência”.

Com a nova ferramenta, a MSIG busca reduzir trocas excessivas de e-mails e ligações, tornando a comunicação mais fluida e eficiente, ao mesmo tempo em que fortalece a parceria com sua rede de corretores. “Com a MITI.AI, ampliamos nossa capacidade de estar presentes no dia a dia do corretor, oferecendo suporte em tempo real e com mais qualidade”, afirma Carlos Eduardo Silvestre, Diretor de Gestão de Negócios & Relacionamento da Mitsui Sumitomo Seguros. “Essa iniciativa reforça nosso compromisso com a excelência no atendimento e com a evolução contínua da experiência dos nossos parceiros”.

A iniciativa reforça a visão da MSIG de utilizar a tecnologia como meio para elevar o padrão de serviço oferecido aos corretores, combinando automação com proximidade e especialização no atendimento. “A MITI.AI não substitui o atendimento humano, ela o qualifica”, destaca Luis Nagamine, Diretor Geral da Mitsui Sumitomo Seguros. “Ao absorver as demandas operacionais do dia a dia pela MITI.AI, conseguimos oferecer aos corretores um atendimento humano mais profundo, técnico e resolutivo, exatamente onde nosso time faz mais diferença” conclui.