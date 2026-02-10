Zurich reforça presença no Rio Open 2026 com ativações

Patrocinadora do Rio Open pelo segundo ano consecutivo, a Zurich Seguros prepara uma série de ativações durante a edição de 2026 do torneio, reforçando o tênis como território estratégico de sua marca e aprofundando a conexão com o público por meio de experiências, conteúdo e forte presença urbana na cidade do Rio de Janeiro.

O Rio Open 2026 acontece entre 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, com um line-up de destaque no circuito mundial, incluindo Matteo Berrettini, ex-número seis do mundo e finalista de Wimbledon, e o brasileiro João Fonseca.

Durante o evento, a Zurich realizará sua maior ação de marca já realizada na cidade, aproveitando a coincidência com o período do carnaval. A estratégia inclui mídia OOH em aeroportos, envelopamento de VLT e metrô, ações em rádios e parcerias com influenciadores, reforçando a visibilidade da seguradora em um período de alta circulação de pessoas. “A combinação entre o Rio Open e o carnaval cria uma oportunidade única para ampliarmos nossa visibilidade e reforçarmos o posicionamento da Nova Geração de Seguros. É uma estratégia baseada em consistência, planejamento e oportunidade de mercado, conectando nossa marca ao esporte e às soluções que oferecemos para o dia a dia das pessoas”, explica Lucía Sarraceno, diretora de Marketing e Clientes da Zurich Seguros.

No torneio, a companhia levará ativações voltadas ao público, como experiências fotográficas e desafios de tênis, com brindes para os visitantes. Inspiradas no ambiente da quadra, essas ações aproximam o público da perspectiva do jogador, reforçando conceitos como preparo, constância e superação, valores que dialogam com o tênis e com a visão da seguradora sobre construir um futuro melhor. “O patrocínio pelo segundo ano consecutivo consolida o tênis como um território da nossa marca, conectado aos valores do esporte e ao nosso compromisso social. Durante o Rio Open, vamos trabalhar o mote ‘Orgulho em apoiar o Rio Open e as Novas Jogadas’, unindo o presente do torneio ao futuro que queremos ajudar a construir”, afirma Lucía.

O compromisso social da Zurich também estará presente nas ações do evento. Em parceria com o Instituto Próxima Geração, a companhia promove novamente o Kids Day do Rio Open, levando jovens atletas de Belo Horizonte para vivenciarem o torneio e participarem de atividades na quadra principal com orientadores da ATP.

O apoio ao esporte faz parte da estratégia de marca da Zurich no Brasil e se estende a diferentes modalidades. Além do tênis, a seguradora é patrocinadora oficial da Confederação Brasileira de Futebol Americano e das seleções brasileiras, apoiando o flag football rumo aos Jogos Olímpicos de 2028. Também investe em jovens talentos, como as Irmãs do Tênis (Agatha e Tabatha Carvalho) e o skatista Zion, mantendo parcerias com projetos sociais que democratizam o acesso ao esporte.

No campo de conteúdo, a Zurich patrocina o podcast New Balls Please!, apresentado por Fernando Meligeni e Fernando Nardini, ampliando sua presença no diálogo com fãs e praticantes do tênis.

Ao combinar experiências presenciais, presença urbana robusta e ações de impacto social, a Zurich reforça seu posicionamento de longo prazo no esporte, associando sua marca a valores como inclusão, responsabilidade social e investimento no futuro. O Rio Open 2026 é mais um capítulo dessa estratégia, que busca ir além da visibilidade e construir vínculos consistentes com a sociedade.