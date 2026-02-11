FF Seguros fecha parceria com Bia Haddad Maia

A FF Seguros anunciou um acordo de patrocínio com a tenista Bia Haddad Maia, número 1 do tênis feminino brasileiro e destaque no circuito mundial da Women’s Tennis Association (WTA).

Com uma trajetória marcada por solidez, superação e conquistas relevantes, Bia acumula quatro títulos de simples, incluindo Nottingham e Birmingham (2022), Seul e o WTA Elite Trophy (2024), além de oito títulos de duplas ao longo da carreira. Como nova embaixadora da marca, a atleta representa valores como determinação, resiliência e planejamento estratégico, pilares que se conectam diretamente ao posicionamento institucional da FF Seguros.

O acordo terá validade de dois anos, abrangendo as temporadas de 2026 e 2027. A logomarca da seguradora estará presente na viseira da atleta e será exibida em todos os jogos disputados no circuito mundial feminino de tênis. “Estamos muito felizes em apoiar uma atleta que inspira milhões de brasileiros dentro e fora das quadras. A Bia é um exemplo de dedicação e superação. Acreditamos que essa parceria vai além do patrocínio esportivo: trata-se de um investimento em representatividade e em sonhos possíveis”, afirma Bruno Camargo, presidente da FF Seguros.

“É muito importante contar com o apoio de empresas que acreditam no tênis brasileiro e no potencial dos nossos atletas. Valorizo muito o caráter e os valores das pessoas que fazem parte da minha equipe, é uma honra representar a FF e fazer parte dessa família”, destaca Bia Haddad Maia.