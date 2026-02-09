Lemontech incorpora seguro viagem à plataforma empresarial

A Lemontech, plataforma para gestão corporativa de viagens, firmou uma parceria com a Hero Seguros para integrar a contratação de seguro viagem ao próprio fluxo de solicitação e administração das viagens de negócios. A iniciativa busca reduzir a fragmentação de processos, ampliar a rastreabilidade das contratações e reforçar a governança ao reunir, em um único ambiente, tecnologia, controle e proteção.

Desde fevereiro, a contratação do seguro viagem corporativo passou a ser realizada diretamente na plataforma da Lemontech, eliminando a necessidade de sistemas externos e procedimentos paralelos. Para a empresa, o movimento representa um avanço na estratégia de expansão do ecossistema de soluções oferecidas, com ganho de eficiência operacional e maior nível de controle para os clientes. “Ao incorporar o seguro viagem à jornada de gestão, reforçamos nosso papel como habilitadora de processos corporativos mais integrados, inteligentes e completos”, afirma Juliana Costa, diretora da Lemontech.

A integração responde a uma demanda recorrente do mercado corporativo, historicamente marcado por processos dispersos e baixa visibilidade sobre as coberturas associadas às viagens de negócios. Com a centralização dentro da plataforma, o processo passa a ser auditável e mais transparente, permitindo que as empresas acompanhem, em tempo real, informações como valores contratados, vigência das apólices e colaboradores protegidos. “A proteção deixa de ser um item apartado e passa a fazer parte do processo de forma simples e alinhada às políticas internas, ampliando a segurança do viajante e o controle das organizações”, explica Juliana.

Em linha com a evolução do mercado de viagens corporativas, a Hero Seguros disponibiliza um portfólio voltado ao público empresarial, com coberturas como substituição de executivo, proteção para bagagens especiais e garantia contra roubo ou furto qualificado de notebook e celular.

Para Luciana Volante, Chief Revenue Officer da Hero Seguros, a parceria reforça o posicionamento da companhia ao conectar sua expertise em seguros a fluxos corporativos cada vez mais digitais e estruturados. “Nosso objetivo é simplificar e elevar a experiência com o seguro-viagem, levando a oferta para dentro da jornada de compra da viagem e tornando o processo mais eficiente e inteligente”, afirma.