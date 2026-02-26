HDI e Yelum reforçam atendimento em MG após chuvas

O Grupo HDI, por meio de suas marcas HDI e Yelum, está atuando de forma intensiva no apoio à população de Minas Gerais impactada pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias. A companhia ativou seu protocolo para eventos climáticos, que mobiliza diferentes áreas da empresa para garantir atendimento ágil, eficiente e humanizado a clientes, parceiros e comunidades das regiões afetadas.

Desde as primeiras horas, o Grupo HDI vem monitorando continuamente a situação e implementando medidas emergenciais para ampliar a capacidade de atendimento, especialmente nas cidades de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, entre as localidades mais impactadas.

Entre as medidas já adotadas, a companhia mobilizou um time de reguladores de sinistros para reforçar exclusivamente o atendimento na região e disponibilizou guinchos adicionais nas cidades afetadas. Também foram direcionadas equipes de analistas dedicadas exclusivamente aos casos locais, além da criação de pátios especiais para recebimento de veículos, o que tem garantido maior agilidade nos processos de remoção e vistoria.

Paralelamente, os times de Sinistros e Atendimento estruturaram uma operação específica para acelerar as vistorias, as indenizações e as liberações para reparo, assegurando uma resposta ainda mais rápida aos clientes impactados.

Todas essas iniciativas fazem parte do protocolo de eventos climáticos do Grupo HDI, um projeto estruturado que integra diferentes áreas da companhia para garantir não apenas uma resposta rápida e eficiente em momentos críticos, mas também comunicação transparente com clientes, corretores, parceiros e a comunidade.

Clientes e corretores que necessitem de apoio podem acionar a companhia pelos canais de atendimento das marcas do Grupo HDI. A Yelum disponibiliza WhatsApp pelo número (11) 3206-1414, além do 0800 701 4120 para Seguros Auto e Vida e do 0800 702 5100 para Seguros Empresariais e Residência. A HDI Seguros atende via WhatsApp no (11) 5502-0700 e pelos telefones 3003-5390 (regiões metropolitanas) e 0800 434 4340 (demais localidades). Já a Aliro Seguro oferece atendimento pelo WhatsApp (11) 3206-1414 e pelo telefone 0800 770 1318, válido para todas as regiões.