Tokio Marine cresce 8,9% e lucra R$ 1,5 bi em 2025

Em 2025, a Tokio Marine Seguradora manteve sua trajetória de crescimento orgânico e registrou alta de 8,9% em Prêmios Emitidos em relação ao ano anterior, além de alcançar Lucro Líquido de R$ 1,5 bilhão. O desempenho reforça a consistência da estratégia da Companhia, baseada na ampliação da cultura do seguro, na valorização do Capital Humano e na oferta de Produtos e Serviços alinhados às demandas de Corretores, Assessorias, Clientes e da Comunidade. Atualmente, a Seguradora atende mais de 48 mil Corretores e Assessorias em todo o País e conta com mais de 2,4 mil Colaboradores.

O faturamento totalizou R$ 14,6 bilhões, acima dos R$ 13,4 bilhões registrados em 2024. Desse montante, R$ 7,9 bilhões retornaram à sociedade por meio do pagamento de indenizações, evidenciando o papel social do seguro. O Índice Combinado ficou em 91,2%, refletindo eficiência operacional e disciplina na gestão.

Para Daniel Dibe, Diretor Executivo de Finanças e Administração da Tokio Marine, a manutenção das despesas administrativas em níveis controlados reforça a solidez financeira e cria bases sustentáveis para o crescimento no longo prazo. “Entre os principais fatores que impulsionaram os resultados neste ano estão a revisão contínua dos processos de subscrição, a otimização da gestão de sinistros, que trouxe ainda mais agilidade ao pagamento de indenizações, além da rápida adaptação ao novo marco regulatório e à Nova Lei do Seguro. Também intensificamos o uso de tecnologia, gerando ganhos de performance e maior eficiência no controle de custos”, destaca o executivo.

Mesmo em um cenário de concorrência mais acirrada, a Companhia fortaleceu sua competitividade ao revisar práticas técnicas, comerciais e operacionais e investir na inovação de produtos de entrada com foco em custo-benefício. Como resultado, manteve posição de destaque no ranking do Seguro de Automóvel, com crescimento de 7,6% em Prêmios Emitidos ao longo do ano.

Nos Produtos de Riscos Diversos Massificados, o Seguro Condomínio foi um dos destaques, com alta de 46,2%, seguido pelo Seguro Fiança Locatícia, que avançou 41,6%, e pelo Seguro Residencial, com crescimento de 25,5%. A carteira alcançou R$ 1 bilhão em faturamento em 2025, resultado da expansão sustentável, da ampliação do portfólio e do aprimoramento das estratégias de distribuição e atendimento. Na carteira de Pessoas Individual, os Prêmios Emitidos cresceram 15,4% em relação a 2024, com desempenho expressivo dos produtos Viagem e Vida Individual, que avançaram 21,1% e 16,2%, respectivamente. Já a carteira de Pessoas Coletivo registrou crescimento de 10,6% no período, reforçando a diversificação e o equilíbrio do portfólio.

No segmento de Produtos Pessoa Jurídica, a Diretoria Executiva encerrou o ano com faturamento recorde de R$ 4 bilhões, crescimento de 10,6% em relação ao exercício anterior, consolidando a Tokio Marine entre os principais players do mercado corporativo no Brasil. Com soluções customizadas e atuação consultiva junto a Corretores especializados, a Companhia se destaca em um ambiente que exige conhecimento aprofundado dos diferentes segmentos econômicos e excelência em subscrição.

Entre os destaques da área, a carteira de Transporte cresceu 12,3%, impulsionada pelo desempenho do Transporte Nacional, que avançou 70,5%. Também apresentaram evolução relevante o Seguro Empresarial, com alta de 24,5%; E&O (Erros and Omissions), com 24,4%; e Riscos Nomeados e Operacionais, com crescimento de 8,3% em Prêmios Emitidos na comparação anual.

Inovação

Em 2025, a Tokio Marine avançou em sua jornada de inovação com investimentos em transformação digital, automação e uso intensivo de Inteligência Artificial para ampliar eficiência e qualidade no atendimento a Corretores e Clientes.

Com a diretriz “AI First”, a Companhia destacou a orçamentação de sinistros em minutos e o uso de IA Generativa, em parceria com a AWS (Amazon Web Services), além de modernizar a Central de Relacionamento com a tecnologia Genesys e concluir a internalização da Assistência 24h do Seguro de Vida. O movimento foi acompanhado por iniciativas de capacitação em IA para Colaboradores e Corretores, parcerias estratégicas e conquistas em Segurança da Informação, como a certificação PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard) e a oferta do Pix Automático.

“Encerramos 2025 com resultados consistentes, fruto de uma estratégia clara, disciplina na execução e foco. Seguimos investindo em inovação, eficiência operacional e no fortalecimento das nossas parcerias para sustentar um crescimento rentável e responsável. Estamos preparados para avançar ainda mais, mantendo a solidez do negócio e criando valor de longo prazo para Clientes, Corretores, Colaboradores e acionistas”, finaliza Dibe.