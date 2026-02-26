Zurich amplia rede de recarga para veículos elétricos em SP

A Zurich Seguros inaugurou na última quarta feira (25), cinco novos pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos no Parque da Cidade, complexo corporativo localizado na região da Chucri Zaidan, em São Paulo. Instalados na área comum do empreendimento, próximos à Torre Sucupira, os equipamentos ampliam a infraestrutura de mobilidade elétrica da companhia, que já conta com unidades em Florianópolis e Belo Horizonte.

A iniciativa faz parte da estratégia da companhia de impulsionar a mobilidade verde e se conecta ao conceito da “Nova Geração de Seguros”, mote da companhia que visa pensar o seguro sob uma ótica de proteção, inovação e impacto positivo. Todo o projeto foi viabilizado com recursos do fundo global de carbono da Zurich, que cobriu desde obras civis até a locação dos equipamentos.

Segundo Fábio Leme, diretor executivo de Linhas Pessoais, Marketing e Clientes da Zurich Seguros, o impulsionamento da mobilidade elétrica no país atende não apenas a um compromisso com a sustentabilidade, mas a uma necessidade de mercado: as vendas de veículos elétricos e híbridos cresceram 26% em 2025, em comparação com o ano anterior, de acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). “Somos pioneiros em seguros para veículos eletrificados e é essencial apoiar o desenvolvimento da estrutura necessária para essa transição”.

Projetados para não gerar lucro, os pontos de recarga administrados pela Zurich Seguros apresentam preços competitivos em relação ao mercado. A operação garante a sustentabilidade financeira da iniciativa.

A implantação desses cinco pontos na capital paulista foi viabilizada por uma parceria com a Brookfield Properties, líder global na gestão de ativos imobiliários de alta qualidade que possui o Parque da Cidade em seu portfólio. “Esta foi uma ação muito importante para darmos continuidade ao nosso propósito de engajar clientes e parceiros na agenda de trabalharmos em cooperação para um futuro melhor e mais sustentável”, explica Jose Bailone, diretor executivo de Seguros Corporativos e Subscrição de Ramos Elementares da seguradora. “Ao nos ceder o direito de uso do espaço físico pelos próximos três anos, a Brookfield Properties abraça nossa agenda positiva”

O Parque da Cidade é um complexo de uso misto que possui cinco torres corporativas, residencial, hotel, shopping center e uma circulação diária de aproximadamente 15 mil pessoas. A iniciativa está alinhada ao propósito sustentável do empreendimento que é referência no tema e possui certificação LEED Gold e LEED Neighbourhood.

Antes da entrega dos pontos de recarga no Parque da Cidade, a seguradora já havia instalado três eletropostos no restaurante Meu Cantinho, em Florianópolis, e outros dois no Zurich Help Point, em Belo Horizonte. “Desejamos ser uma das empresas mais responsáveis e de maior impacto no mundo, e incentivar a transição de veículos a combustão para eletrificados é parte do nosso legado”, finaliza Leme.